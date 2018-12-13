MKEK'den TSK'ya 5 bin silah sevkiyatı yapıldı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilmek üzere iki gün içerisinde toplam 5 bin silah sevkiyatı yapıldı. MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, bugün silah fabrikasında yapılan törende yaptığı konuşmada, 2018 yılı bitmeden 3 bin silahı daha teslim edeceklerini söyledi. Ocakcıoğlu, “Türk işçisi ve mühendislerinin alın teri ile yapmış olduğu bu silahları göndermekle gurur duyuyoruz. Silah fabrikası çalışanları olarak, TSK'ya kaliteli ürün yetiştirmek amacıyla özveriyle çalışmaktayız. Piyasada bu silahları yapmaya kalkışan özel sektör firmalar da var, ama bizler şu ana kadar 56 bin silahı teslim ettiğimiz halde firmalardan teslim eden olmadı. Onun için biz MKEK çalışanları olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu silahlarımızın TSK'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün 2 bin MPT-55, bin 500 MP-5 silahı gönderiyoruz. İki gün önce de bin 500 MPT-76 gönderdik. 2 gün içerisinde toplam 5 bin silahın sevkiyatını yaptık" dedi. ’56 BİN 396 SİLAH TESLİM EDİLDİ’ Mehmet Ocakcıoğlu, son yapılan sevkiyatla birlikte bu yıl toplam 56 bin 396 silahın teslimini yaptıklarını belirterek, "İstenirse üretim artar, istenirse daha kaliteli silahlar yapılabilir. Biz de bu silahlarımızı özverili bir şekilde çalışarak kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu silahlarımız TSK'mıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Daha sonra 4 TIR dolusu silah, TSK'ya teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.



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