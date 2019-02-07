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M.Kemalpaşa Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 40 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalar atıldı.Toplu iş sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz ve sendika yetkilileri katıldı.

M.Kemalpaşa Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 40 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalar atıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz ve sendika yetkilileri katıldı. 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi işçilerin maaşlarına ilk yıl için yüzde 29 oranında zam yapıldığını söyleyen Sadi Kurtulan, ikinci yılın zam miktarının da enflasyon oranına göre belirleneceğini dile getirdi.
Başkan Sadi Kurtulan, “Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır. İşçilerimizin haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına toplu iş sözleşmesi başta çalışanlarımız olmak üzere hepimize hayırlı olsun” dedi.
İşçilerin ücretlerinde önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Şube Başkanı Mustafa Yavuz ise Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’a teşekkür etti.

M.Kemalpaşa Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

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