MKE'nin gündeminde 'özelleştirme' yok

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Gündemimizde özelleştirme yok. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkale'de gazetecilerle bir araya geldi. Akdere, burada yaptığı konuşmada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde MKE'ye ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Gündemimizde özelleştirme yok. Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız. Kırıkkale bizim gözbebeğimiz. Buraya çok önemli yatırımlar yapılmış. Odak noktası olarak, MKE kurumu ile savunma sanayisinin gelişimine destek verebilecek bir lokasyona sahip olduğunu gördük. Buradaki hareketimizi şekillendirmeye çalıştık, çalışma arkadaşlarımızla birlikte inanıyorum ki güzel işlere imza atacağız" dedi.

'BÜTÇEMİZ 1 MİLYAR TÜRK LİRASINI GEÇTİ'

Akdere, "MKE kurumu, Türkiye'nin gözbebeğidir. 2019 yılı sonu itibarıyla kurumumuzun bütçesi yaklaşık 1 milyar TL'yi geçmiştir. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Yine buna ek olarak, MKE işçileri tarafından üretilen 21 bin 459 MPT-55 ve 33 bin 14 adet MPT-76 bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize (TSK) teslim edilmiştir. Bu başarı Kırıkkale'nin, bu başarı MKE işçisinindir. Bilindiği üzere, MKE yerli harp sanayimizin kurucusu konumunda. MKE olarak hep ilkleri yapmışız. Bugün itibarıyla 10 fabrikamız ve 6 bin 852 çalışma arkadaşımız bulunuyor" diye konuştu.