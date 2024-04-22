MKK nedir, MKK sicil no nedir? MKK sicil numarası öğrenme

Günümüzde teknoloji ve teknolojinin gelişimiyle hayatın her alanına girmeyi başaran internet sayesinde birçok işlem dijital ortamda yapılabilmektedir. Bu işlemlere devlete ait ve bağlı olarak çalışan kurum ve kuruluşlara ait işlemler de dahil edilmiştir. Resmî işlemlerin takibi internet üzerinden yapılabilmekte örnek olarak yatırımcılar dijital ortamda devlet kontrolünde çeşitli işlemler gerçekleştirebilmektedir.

MKK nedir?

Bir kısaltma olan MKK’nin açılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu’dur. Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi işletmecisi olarak faaliyet iznine sahiptir ve bu iznin kararı 2015 yılında yayınlanan Resmî Gazete ile de ilan edilmiştir.

Sermaye piyasasına ait araçların kaydileştirmesi MKK görev tanımı dahilindedir. Kaydileştirme, sermaye piyasası araçlarının fiziksel olarak basılmadan önce aynı niteliği ve aynı hakları taşıyacak biçimde elektronik ortamda kayıtlı bir biçimde izlenmesi anlamına gelir.

MKK sicil no nedir?

Her yatırımcı için ayrı bir sicil numarası oluşturulur. Yatırımcıların farklı kurumlarda yer alan hesaplarına dair bilgiler, verilen bu sicil numarası sayesinde bir araya getirilir ve böylece yatırımcının portföyüne dair hizmetler sunulur. Belirtilen hizmetlerden yararlanabilme amacında olan yatırımcılar öncelikli olarak sicil şifre bilgilerine ulaşmalıdır.

MKK bünyesinde sicil numarası oluşturulan yatırımcılara ayrıntılı bilgiler elektronik postayla, kısa mesaj yoluyla ulaştırılır. Aynı şekilde yatırımcılar çağrı merkezini arayarak bilgi de alabilirler. Sadece şifreyi öğrenmek için değil çeşitli kayıp durumlarında da 444 0 655 numaralı MKK İletişim Merkezi aranarak bilgi alınabilir.

MKK sicil numarası nasıl öğrenilir?

Her yatırımcıya verilen MKK sicil numarası çeşitli yollar üzerinden sorgulanabilir. MKK sicil numarası öğrenmek için bazı adımlar uygulanabilir. MKK sicil no öğrenmek için:

İnternet üzerinden

444 0 655 numaralı MKK İletişim Merkezi aracılığıyla işlem yapılabilir.





