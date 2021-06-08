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Mladiç hayatı boyunca cezaevinde kalacak

08.06.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Savaşı’nda binlerce kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp generali Ratko Mladiç’in cezası onandı.

Mladiç hayatı boyunca cezaevinde kalacak

BM Savaş Suçları Mahkemesi Srebrenitsa soykırımından yaklaşık 26 yıl sonra eski general Ratko Mladiç'in ömür boyu hapis cezasını onadı. Salı günü Lahey'de görülen duruşmada hakimler, 78 yaşındaki Mladiç'in Bosna Savaşı'nda işlediği suçların şüphe gerektirmeyecek ölçüde kanıtlandığını belirterek, 2017'de alınan ilk kararda herhangi bir değişikliğe gitmediler. Böylece Mladiç'in ömür boyu cezaevinde kalacağı kesinleşmiş oldu.

1992-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Mladiç, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Savaşta 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Hakkında 1995'te hazırlanan iddianameden sonra kaçarak izini kaybettiren Mladiç 16 yıl gizlendikten sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın bir köyünde yakalandı.

31 Mayıs 2011'de Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinne (ICTY) teslim edilen Mladiç, 16 Mayıs 2012'de yargılanmaya başladı. 22 Kasım 2017'de hakkında hazırlanan iddianamedeki 11 suçun 10'undan suçlu bulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mladiç Srebrenitsa soykırımının yanı sıra insanlığa karşı suç işlemek, sürgün, yok etme, öldürme, sınır dışı etme ve insanlık dışı eylemlerin yanı sıra, savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek, bu bağlamda öldürme, terör, sivillere karşı hukuka aykırı saldırı ve esir alma suçlarından ceza aldı.

Mladiç hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına 2017'de itiraz etmişti.

Eski Sırp lideri Radovan Karaciç de, Mart 2019'da Srebrenitsa soykırımı nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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