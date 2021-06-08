Mladic'in Ömür Boyu Hapis Cezası Onandı

Hem suçlu bulunmasına hem de çarptırıldığı hapis cezasına karşı çıkan Mladic'in temyiz kararının okunduğu sırada başını öne eğdiği gözlendi.

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda Bosnalı Sırp güçlerin komutanı olan 78 yaşındaki Mladic, 2017 yılında, 43 ay süren Saraybosna kuşatması sırasında işlediği soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçları nedeniyle mahkum olmuştu. Mladic, 1995 yılında Bosna'nın doğusundaki Serebrenitza'da 8 binden fazla Müslüman erkek ve erkek çocuğunun öldürülmesinden de sorumlu tutulmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı'nın savaş suçları yargıçları, eski Bosnalı Sırp askeri komutanı Ratko Mladic'e yönelik soykırım suçlamasını ve çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını onadı. Böylelikle Mladic'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en ağır katliamında oynadığı rol kabul edilmiş oldu.

Karar, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 25 yıldır devam eden ve 90 kişinin mahkum edildiği davaların sona ermesi anlamına geliyor. Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi, yine Lahey'de bulunan dünyanın ilk kalıcı savaş suçları mahkemesi olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden önce kurulmuştu.

Serebrenitza'da oğlu ve eşi Sırp güçler tarafından öldürülen Münire Subasic, duruşmadan önce, "Bugün sadece biz Serebrenitzalı anneler için değil, tüm Baklanlar, Avrupa ve dünya için tarihi bir gün" dedi.

Bosnalı Sırp nüfusun çoğunlukta olduğu en büyük kent olan Banja Luka'da yaşayan emekli Milorad Guzijan da "Mladic'in ordusu gittiği her yerde, köylerde, kentlerde, evlerde soykırım yaptı. Sırf Sırp olmadıkları için herkesi öldürdü" dedi. Çok sayıda Sırp, Mladic'i suçlu değil, bir kahraman olarak kabul ediyor.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray, BM mahkemelerinin savaş suçlularını adalet önüne çıkarmadaki çalışmalarını övgüyle karşıladı. Yapılan açıklamada, "Bu tarihi karar, korkunç suçlar işleyenlerin hesap vereceğini gösteriyor. Ayrıca dünyanın neresinde olursa olsun gelecek zulümlerin önlenmesi yönündeki ortak kararlılığımızı güçlendiriyor" denildi.