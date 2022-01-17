MLK Günü'ne Seçmen Hakları Tartışması Damgası

ABD'de federal tatil olan 17 Ocak Martin Luther King Jr. Günü'nde Demokratlar seçmen haklarıyla ilgili yasa tasarısını Senato’da oylamayı planlıyordu ancak bu olmadı. King’in yakınları ve seçmen hakları destekçileri Kongre’ye bu konuda baskıyı arttırmak için başkent Washington’da yürüdü

Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris günün anısına konuşmalar yaptılar.

Biden daha önce kaydedilen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan konuşmasında bir kez daha seçmen haklarıyla ilgili yasa tasarısının Kongre’den geçmesi için çağrıda bulundu.

Biden, bugün sadece Martin Luther King’i onurlandırmanın yeterli olmadığını, King'in bitmeyen işinin, oy kullanma hakkının korunması ve adaletin sağlanmasının tamamlanması gerektiğini söyledi.

"Demokrasiye saldırı bir gerçek"

Demokrasiye saldırının "gerçek" olduğunu belirten Biden, artık konunun oyları kimin saydığına geldiğini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de oy kullanma hakkının saldırı altında olduğunu, bunun 55 milyon Amerikalı’yı etkileyebileceğini belirtti.

Harris, “Karşılaştığımız tehdidi biliyoruz, Amerikan Senatosu’nun görevini yapma zamanı” ifadelerini kullandı.

Demokratlar seçmen hakları tasarısını bugün oylatmak istiyordu

İnsan hakları savunucusu, siyahların hakları için mücadele yürüten ve 1968’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Martin Luther King’in anıldığı günde Demokratlar Senato’da seçmen hakları yasa tasarısını oylatmayı planlıyordu.

Söz konusu yasa tasarısı geçen hafta Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

Ancak Demokratlar’ın planı tutmadı. Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, yasa tasarısını sadece Demokrat Parti’nin Senato’da 50 üyesiyle geçirmeyi planlıyordu.

Ancak parti içinde iki senatörün ‘filibuster’ olarak nitelenen ve çoğu yasa tasarısının 60 oyla gündeme gelebildiği "kürsü işgali" yöntemine desteklerini açıklaması Schumer’ın planlarına darbe vurdu.

Schumer, Martin Luther King’in anısına yasa tasarısını 17 Ocak’ta oylatma planından vazgeçmek zorunda kaldı. Senato Çoğunluk Lideri gerçi buna kış koşulları ve bir Demokrat senatörün Corona virüsüne yakalanmasını gerekçe gösterdi.

Yasa tasarısının Salı günü Senato’nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Washington'da seçmen haklarına destek yürüyüşü

Bunun öncesinde Martin Luther King’in oğlu ve yakınlarıyla birlikte seçmen haklarına destek veren yüzlerce kişi başkent Washington’da yürüdü.

Amaçları seçmen haklarıyla ilgili yasa tasarısının Kongre’den geçmesi.

Martin Luther King’in oğlu Martin Luther King III, önce Demokratlar’ın Kongre’den partilerüstü şekilde altyapı paketi geçirmesinden övgüyle bahsetti ardından da aynı enerjinin bütün Amerikalılar’ın engelsiz şekilde oy kullanma hakkı için kullanılması gerektiğini söyledi.

Pelosi: "Tasarı yasalaşana kadar pes etmeyeceğiz"

Demokratlar konuyla ilgili olarak pes etmediklerinin mesajını veriyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat üyelere gönderdiği mektupta yasa tasarısı yasa haline gelen kadar pes etmeyeceklerini belirtti.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti’nin lider kadrosunda yer alan Güney Carolina’dan James Clyburn yasa tasarısının" yaşam destek ünitesine bağlı olmasına" rağmen partisinin pes etmediğini söyledi. Clyburn, Kasım ayındaki ara seçimlerde Demokratlar’ın Kongre’de çoğunluğu kaybedebileceğini, bu nedenle yasa tasarısı için elinden geldiğince mücadele ettiğini belirtti.

Yasa tasarısının iki Demokrat senatörün ‘filibuster’ yani 'kürsü işgali' yöntemine desteklerini açıklamasıyla Senato’dan geçmesi olası görülmüyor.

Başkan Biden da geçen hafta yasa tasarısının Senato’dan geçeceğinden emin olmadığını belirtmişti.

