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MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

Edirne'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve MLKP terör örgütü şüphelisi 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve MLKP terör örgütü şüphelisi 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, Üyüklütatar mevkinde askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri H.C, M.C, E.T ve T.T ile MLKP terör örgütü şüphelisi İ.B.B, O.U, S.B ve H.Y'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ şüphelisi 4 kişinin "Silahlı terör örgütüne üye olamak" suçundan arandığı belirlendi.

MLKP şüphelisi İ.B.B, S.B, H.Y ve O.U'nun ise "PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Toplantı ve Yürüyüşlere Silah ve Benzeri Ateşli Aletler ile Katılmak, Görevi Yaptırmamak için Direnmek suçlarından açık dosyalarının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadelerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ şüpheli Yasadışı

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