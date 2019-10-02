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MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

ADANA'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ADANA'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemelerde, çok sayıda sahte kimliğin yanı sıra, bomba yapımında kullanılan malzemeler, peruk ve kılıç değiştirmek için kullandıkları makyaj malzemeleri ele geçirildi. Teröristlerin, apartmanın üçüncü katındaki daireyi öğrenci olduklarını söyleyerek, sahte kimlikle kiraladıkları ortaya çıktı.
25 Eylül'de Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, MLKP üyesi teröristlerin, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine kayıtlı Fırat Şeran (31) ve Elazığ nüfusuna kayıtlı Ozan Sökmen (28) olduğunu saptadı. Şeran ve Sökmen'in saldırından 3 gün sonra Eskişehir'e geldiği tespit edildi.
Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katını kiraladığı belirlenen teröristlere yönelik dün akşam Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi. Polisin "Teslim olun" çağrılarına, teröristler ateş ederek karşılık verdi. Yaklaşık 6 dakika süren çatışmada 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Özel harekat ekibinden 2 polis memuru ise hafif yaralanarak ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.
SAHTE KİMLİKLER VE BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU
Polis ekiplerince hücre evinden başlatılan incelemelerde çok sayıda sahte kimlik, bir miktar para, bomba yapımında kullanılan malzemeler, kılık değiştirmek için kullanılan, aralarında perukların da olduğu makyaj malzemeleri ele geçirildi.
Ayrıca evde bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyaller de incelemeye alındı. Evde yapılan incelemelerin ardından teröristlerin cesetleri de hastane morguna kaldırıldı.
TERÖR SALDIRILARIYLA BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ
MLKP’li teröristlerin Adana’nın dışında, aralarında Bursa'nın bulunduğu en az 5 terör saldırısıyla bağlantılı oldukları ve terör örgütü MLKP’nin sözde silahlı kanadı Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) üyesi oldukları tespit edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün hücre evindeki incelemeleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamışMLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamışMLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamışMLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış

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