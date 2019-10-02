MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ADANA'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemelerde, çok sayıda sahte kimliğin yanı sıra, bomba yapımında kullanılan malzemeler, peruk ve kılıç değiştirmek için kullandıkları makyaj malzemeleri ele geçirildi. Teröristlerin, apartmanın üçüncü katındaki daireyi öğrenci olduklarını söyleyerek, sahte kimlikle kiraladıkları ortaya çıktı.

25 Eylül'de Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, MLKP üyesi teröristlerin, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine kayıtlı Fırat Şeran (31) ve Elazığ nüfusuna kayıtlı Ozan Sökmen (28) olduğunu saptadı. Şeran ve Sökmen'in saldırından 3 gün sonra Eskişehir'e geldiği tespit edildi.