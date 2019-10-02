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MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir’de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlandı.

MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir’de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlandı. Teröristler Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen (28) cenazeleri, işlemlerinin ardından kente gelen ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan cenazeler aileleriyle birlikte şehirden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)

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