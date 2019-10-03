MLKP'li teröristler, bombayı bisikletle bırakmışlar

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis servisine yönelik düzenledikleri bombalı saldırının ardından kaçtıkları Eskişehir'de ölü ele geçirilen MLK'li teröristlerin, PKK kamplarında 'keşif, istihbarat, bombalı sabotaj eylemi' eğitimi aldıkları ortaya çıktı. Teöristlerin çivi ile güçlendirdikleri bombayı, olay yerine bisiklet ile bıraktıkları belirlendi.

Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis aracına, 25 Eylül sabahı Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından kurulan özel ekip, bölgedeki 150 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Teröristleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatan Terörle Mücadele ekipleri, saldırının yaşandığı yeri kapsayan 4 kilometrelik alanda bulunan tüm güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni (KGYS) inceledi. Aynı güzergahta çalışan otobüs, minibüs ve taksilere ait güvenlik kamerası da kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonunda bombalı saldırganların MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğu saptandı.

Görüntülerden 2 teröristin saldırıdan 4 ay önce, bölgede ev kiralayıp, keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Gizlendikleri hücre evinin sahibine ise Ozan Sökmen'in kendisini 'Mert', Fırat Şeran'ın da 'Çağlayan' olarak tanıttığı tespit edildi.

BOMBAYI BİSİKLETLE BIRAKMIŞLAR

Yapılan incelemeler sonunda teröristlerin saldırıda kullandıkları patlayıcıyı çiviyle güçlendirdikleri ve olay yerindeki üst geçitin ayağının altına bisiklet ile bıraktıkları, uzaktan kumandayla patlattıkları ve saldırıdan 1 gün önce olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi.

PKK KAMPLARINDA EĞİTİLDİLER

Saldırıdan sonra kaçtıkları Eskişehir'de örgüte ait hücre evinde ölü ele geçirilen 2 teröristin PKK kamplarında 'keşif, istihbarat, bombalı sabotaj eylemi' eğitimi aldıkları ortaya çıktı.