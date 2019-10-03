HABER

MLKP'li teröristler, bombayı bisikletle bırakmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

ADANA'da, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis servisine yönelik düzenledikleri bombalı saldırının ardından kaçtıkları Eskişehir'de ölü ele geçirilen MLK'li teröristlerin, PKK kamplarında 'keşif, istihbarat, bombalı sabotaj eylemi' eğitimi aldıkları ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis servisine yönelik düzenledikleri bombalı saldırının ardından kaçtıkları Eskişehir'de ölü ele geçirilen MLK'li teröristlerin, PKK kamplarında 'keşif, istihbarat, bombalı sabotaj eylemi' eğitimi aldıkları ortaya çıktı. Teöristlerin çivi ile güçlendirdikleri bombayı, olay yerine bisiklet ile bıraktıkları belirlendi.

Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis aracına, 25 Eylül sabahı Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından kurulan özel ekip, bölgedeki 150 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Teröristleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatan Terörle Mücadele ekipleri, saldırının yaşandığı yeri kapsayan 4 kilometrelik alanda bulunan tüm güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni (KGYS) inceledi. Aynı güzergahta çalışan otobüs, minibüs ve taksilere ait güvenlik kamerası da kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonunda bombalı saldırganların MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğu saptandı.

Görüntülerden 2 teröristin saldırıdan 4 ay önce, bölgede ev kiralayıp, keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Gizlendikleri hücre evinin sahibine ise Ozan Sökmen'in kendisini 'Mert', Fırat Şeran'ın da 'Çağlayan' olarak tanıttığı tespit edildi.

BOMBAYI BİSİKLETLE BIRAKMIŞLAR

Yapılan incelemeler sonunda teröristlerin saldırıda kullandıkları patlayıcıyı çiviyle güçlendirdikleri ve olay yerindeki üst geçitin ayağının altına bisiklet ile bıraktıkları, uzaktan kumandayla patlattıkları ve saldırıdan 1 gün önce olay yerinde keşif yaptıkları belirlendi.

PKK KAMPLARINDA EĞİTİLDİLER

Saldırıdan sonra kaçtıkları Eskişehir'de örgüte ait hücre evinde ölü ele geçirilen 2 teröristin PKK kamplarında 'keşif, istihbarat, bombalı sabotaj eylemi' eğitimi aldıkları ortaya çıktı.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti
Altın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli olduAltın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.