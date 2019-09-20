MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Emel Gümüş, “Değişim ve gelişim sürecindeyiz. Dijitalleşme sürecine akın akın geçiyoruz. Bu değişim sürecinde tüm meslektaşlarımın bu değişim sürecinin içinde birebir yer almasını istiyorum. Yenilikçi tanıları konuşuyoruz ama yapay zekayla entegre bir dijital hemşirelik süreci geliyor şu anda biz bütün çalışmaları bu yönde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Liv Hospital ev sahipliğinde, Cerrahi Sterilizasyon Hemşireliği Derneği ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği işbirliğinde Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirilen ‘2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumu’nun ardından sempozyumun onursal başkanı Emel Gümüş ve sempozyum başkanlarından Türkan Dingil, Muhdedir Caner, Mahperi Kavak İHA’ya değerlendirmelerde bulundu.

“Yapay zekayla entegre bir dijital hemşirelik süreci geliyor”

MLP CARE Hasta Bakım Hizmetleri Direktörü Emel Gümüş, ‘2. Cerrahi Hemşireliği Ankara Sempozyumunu değerlendirerek, “Çok verimli bir sempozyum geçiyor. Hem Ankara’dan hem diğer illerden meslektaşlarımızla, mesleğin geleceğine dair neler yapabiliriz üzerine konuşuyoruz. Bakanlıktan ve derneklerden katılımcılarımız var. Öğrenci hemşireler de şu an aramızda. Şu anda mesleğin geleceği için ne yapmalıyız; özellikle cerrahi hemşirelik süreci, enfeksiyonların önlenmesi ve bunu önlemede bizim rolümüz nedir, bunun üzerine konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Multidisipliner sağlık alanında tüm çalışanların birbirleriyle bağlı olduğunu ifade eden Gümüş, hemşireler ve hekimler arasında bazen tatlı sert atışmaların olduğunu vurgulayarak, “Enfeksiyonun önlenmesindeki en temel faktörlerden birincisi olmazsa olmazı el hijyeni. Bu konuda hemşire arkadaşlarımız bu süreçte hekimlerimizi ne kadar uyarsalar da, tatlı sert olarak, ‘Hekimlerimiz bizim kadar bu sürecin içinde değil mi’ diye soruyorlar. Bu multidisipliner bir süreç. Hepimiz birbirimizin tamamlayıcı unsurlarıyız. O yüzden bunlar tatlı sert atışmalar. Bizler, birbirlerimizin eksiklerini yine kendimiz tamamlamalıyız” şeklinde konuştu.

Hemşirelerin ara eleman olmadığını bilakis hasta bakım sürecinde olmazsa olmaz olduklarını belirten Gümüş, “Hemşireler asla ara eleman değildir. Bu ifadeyi meslektaşlarımız adına kabul etmiyorum. Hemşirelik apayrı bir meslek grubu. Bakım sürecinin olmazsa olmazlarıdır hemşireler. Kendi özünde, sürecinde tanı koyarak bu süreci ele alır ve geliştirilmesini sağlar. Hasta yakınlarının gönülleri ferah olsun, biz hastayı en çok düşünen kişileriz. Bazen hasta yakınlarımızın yapmakta tereddüt ettiği işleri hemşireler canı pahasına yapar ve yaptırır. Hasta yakınlarımızın da ters bir şey yapmasına engel olurlar. O yüzden hasta yakınlarımız onları düşündüğümüzü unutmasınlar, onlar için var olduğumuzu bilsinler” dedi.

Dijitalleşen dünya düzeninin içerisinde hemşirelerin de kendilerini eğitmesi gerektiğinin altını çizen Gümüş, dijital hemşirelik sürecinin yakında olduğunu söyledi. Gümüş, “Değişim ve gelişim sürecindeyiz. Dijitalleşme sürecine akın akın geçiyoruz. Bu değişim sürecinde tüm meslektaşlarımın bu değişim sürecinin içinde birebir yer almasını istiyorum. Yenilikçi tanıları konuşuyoruz ama yapay zekayla entegre bir dijital hemşirelik süreci geliyor şu anda biz bütün çalışmaları bu yönde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.