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  4. MLP Care iki markasıyla Turquality’e dahil oldu

MLP Care iki markasıyla Turquality’e dahil oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Türkiye’den dünya markası yaratma hedefine önemli katkı sağlayan marka geliştirme programı Turquality’e sağlık hizmetleri kuruluşu MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), iki markası ile dahil olduklarını duyurdu.   Medical Park ve Liv Hospital, dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı olan Turquality’e dahil olduklarını açıkladı.  Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminden aldığı payı artırmasına, her yıl ortalama 180 ülkeden gelen 70 binden fazla hastadan 80 milyon doların üzerinde döviz girdisi ile katkı sunduklarını duyuran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), iki markası ile Turquality kapsamına alındığını belirtti.

MLP Care iki markasıyla Turquality’e dahil oldu

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye’den dünya markası yaratma hedefine önemli katkı sağlayan marka geliştirme programı Turquality’e sağlık hizmetleri kuruluşu MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), iki markası ile dahil olduklarını duyurdu.

Medical Park ve Liv Hospital, dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı olan Turquality’e dahil olduklarını açıkladı. Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminden aldığı payı artırmasına, her yıl ortalama 180 ülkeden gelen 70 binden fazla hastadan 80 milyon doların üzerinde döviz girdisi ile katkı sunduklarını duyuran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), iki markası ile Turquality kapsamına alındığını belirtti. MLP Care, Turquality kapsamına alınmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "MLP Care, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve iki ayrı markasıyla Türkiye’de bu programa kabul edilen ilk şirket oldu. MLP Care, Turquality programı ile Medical Park ve Liv Hospital markalarının uluslararası pazarlardaki etkin tanıtım faaliyetlerine odaklanarak yabancı hasta sayısını ve sağlık turizminden elde ettiği gelirleri artırmayı hedefliyor. Yurtdışı sağlık turizminden elde ettiği hasılatında 2016 ve 2018 yılları arasında yüzde 71'lik yıllık bileşik büyüme oranı sağlayan MLP Care’in aynı dönemde yurtdışı sağlık turizminin toplam geliri içindeki payı yüzde 5'ten yüzde 11'e yükselmişti”

(FOTOĞRAFLI)

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