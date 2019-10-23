MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, küresel rekabet ile başa çıkabilmenin Ar-Ge ve inovasyonu ön plana çıkararak yaratıcı iş ve yenilik ekosistemi ile mümkün olacağını belirterek, "Küresel rekabette başarının anahtarı değişim, dolayısıyla yenilik olmaktadır." dedi.

Büyükdede, MMG tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Büyükdede, içinde bulunulan dönemde ülkeler arasındaki ticari sınırların ortadan kalktığını aktararak, "Bu durum karşımıza klasik rekabetin yanında daha zor olarak tanımlanacak küresel rekabet kavramını ortaya çıkarmıştır. Firmaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için küresel rekabet ile baş edebilecek etkin stratejiler kapsamında yeniliklere açık olması gerekmektedir. Söz konusu stratejileri ve yenilikleri geliştiremeyen firmaların yaşama ve varlığını devam ettirmesi şansı gün geçtikçe azalmaktadır." diye konuştu.

Bu durumun sadece firmaların sorunu olmayıp devletlerinde de sorunu olmaya başladığını dile getiren Büyükdede, bu nedenle küresel rekabet ortamında sadece firmaların aksiyon almayıp devletlerin de aksiyon alması gerektiğini söyledi.