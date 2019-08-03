MMO Bursa Şube Başkanı: Otobüs yangını ihmal sonucu çıktı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yangının ihmal ve hatalar zincirinden kaynaklandığını öne süren Düşünceli, "Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Araçlarda bulunan 'Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri'nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir" dedi.

Balıkesir'de dün meydana gelen 5 kişinin öldüğü otobüs yangınının ardından bakım ve denetimlerin eksikliği gündeme geldi. Yangının ihmaller ve hatalar zincirinden kaynaklandığını belirten Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, "Olayı detaylıca araştıran savcılık tarafından, aracın deposundaki yakıttan inceleme yapılması için numune alınmıştır. EPDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ile ulusal marker kontrol cihazında yapılan kontrolü sonucu yangının motor yağı nedeniyle çıkmadığı kesinleşmiştir" dedi.