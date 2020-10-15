MNG Kargo iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, şikayet hattı

Kargo almak ve göndermek günümüzde herkesin alışkanlığı haline geldi. Özellikle de sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğu bu zamanlarda, yediden yetmişe herkes kargo firmalarıyla çalışmaya başladı. Bunun sonucunda ortaya çıkan yoğunluk da insanlarda kargo firmalarının müşteri hizmetlerine ulaşma gereği uyandırdı. İşte bu yüzden bu yazımızda sık kullanılan kargo firmalarından biri olan MNG Kargo ile nasıl iletişim kurulacağına değineceğiz. Neyse ki MNG Kargo iletişimde kolaylık sağlamak açısından bünyesinde çeşitli iletişim kanalları bulunduruyor. Böylece müşteriler gereken hizmeti rahatlıkla alabiliyor. MNG Kargo iletişim bilgilerine aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

MNG Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşılır?

Kargo gönderileriniz ve kargo alımlarınız için MNG çağrı merkezine müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak sorularınızı, şikayetlerinizi ve isteklerinizi de MNG müşteri hizmetlerine ulaştırabilirsiniz. MNG müşteri hizmetlerine ulaşmak için aşağıdaki numaraları arayabilir ve almak istediğiniz hizmeti belirten birkaç tuşlamadan sonra görüşmenize başlayabilirsiniz. Ancak yapacağınız görüşmelerin kayıt altına alınacağını unutmamaya özen göstermelisiniz. Müşteri hizmetleri size şu konularda yardımcı olabilir: