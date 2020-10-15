MNG Kargo iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, şikayet hattı

Kargo gönderileriniz ve kargo alımlarınız için MNG çağrı merkezine müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak sorularınızı, şikayetlerinizi ve isteklerinizi de MNG müşteri hizmetlerine ulaştırabilirsiniz. MNG müşteri hizmetlerine ulaşmak için aşağıdaki numaraları arayabilir ve almak istediğiniz hizmeti belirten birkaç tuşlamadan sonra görüşmenize başlayabilirsiniz. Ancak yapacağınız görüşmelerin kayıt altına alınacağını unutmamaya özen göstermelisiniz. Müşteri hizmetleri size şu konularda yardımcı olabilir:
MNG kargo no üzerinden gönderi sorgulama
Gönderici şube kaynaklı sorunları çözme
Alıcı şube kaynaklı sorunları çözme
Kargo göndericisi hakkında bilgi alma
MNG müşteri hizmetleriyle çözemediğiniz sorunlar için MNG Kargo şikayet hattına başvurmanız gerekir. Çünkü şikayet hattı, müşteri hizmetlerinin bir üst kademesidir diyebiliriz. Şikayet hattına iletebilecekleriniz aşağıdaki gibidir:
MNG Kargo dağıtım elemanları hakkında şikayetler
MNG Kargo şubeleri hakkında şikayetler
MNG Kargo müşteri hizmetleri hakkında şikayetler
Kargo gönderimi hakkında şikayetler
Kargo takibi hakkında şikayetler
MNG Kargo şikayet hattının numarası, MNG Kargo iletişim numarasıyla aynıdır. Tek yapmanız gereken, çağrı merkezini arayarak sizi şikayet hattına bağlayacak numarayı tuşlamak olacaktır.
MNG çağrı merkezi: 444 06 06
Müşteri hizmetleri ve şikayet hattıyla görüştükten sonra, ulaşabileceğiniz bir üst birim bölge müdürlükleridir. Ancak bölge müdürlüklerinden bir yanıt alamazsanız genel müdürlüğe başvurmalısınız. Aşağıda MNG Kargo genel müdürlük birimine ait iletişim bilgilerini bulabilirsiniz:
Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi 1B, Bulvar Ofis No:109/B, Kat: 3 Sarıyer/İstanbul
Telefon: 0212 366 55 55
0212 366 55 60
info@mngkargo.com.tr
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