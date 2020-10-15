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MNG Kargo iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, şikayet hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

MNG Kargo ile kargo gönderileriniz ve kargo alımlarınızla ilgili bilgi almak isterseniz, firmanın müşteri hizmetlerine ulaşmanız gerekecektir. Neyse ki bunu yapmanın tek yolu firmaya telefon açmak değildir. İnternet sitesi üzerinden de bilgi alabilirsiniz. Hatta müşteri hizmetlerine gerekli bilgiyi verecek bir e-posta bile gönderebilirsiniz. İşte MNG Kargo iletişim bilgileri...

Kargo almak ve göndermek günümüzde herkesin alışkanlığı haline geldi. Özellikle de sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğu bu zamanlarda, yediden yetmişe herkes kargo firmalarıyla çalışmaya başladı. Bunun sonucunda ortaya çıkan yoğunluk da insanlarda kargo firmalarının müşteri hizmetlerine ulaşma gereği uyandırdı. İşte bu yüzden bu yazımızda sık kullanılan kargo firmalarından biri olan MNG Kargo ile nasıl iletişim kurulacağına değineceğiz. Neyse ki MNG Kargo iletişimde kolaylık sağlamak açısından bünyesinde çeşitli iletişim kanalları bulunduruyor. Böylece müşteriler gereken hizmeti rahatlıkla alabiliyor. MNG Kargo iletişim bilgilerine aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.
MNG Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşılır?

Kargo gönderileriniz ve kargo alımlarınız için MNG çağrı merkezine müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak sorularınızı, şikayetlerinizi ve isteklerinizi de MNG müşteri hizmetlerine ulaştırabilirsiniz. MNG müşteri hizmetlerine ulaşmak için aşağıdaki numaraları arayabilir ve almak istediğiniz hizmeti belirten birkaç tuşlamadan sonra görüşmenize başlayabilirsiniz. Ancak yapacağınız görüşmelerin kayıt altına alınacağını unutmamaya özen göstermelisiniz. Müşteri hizmetleri size şu konularda yardımcı olabilir:

  • MNG kargo no üzerinden gönderi sorgulama

  • Gönderici şube kaynaklı sorunları çözme

  • Alıcı şube kaynaklı sorunları çözme

  • Kargo göndericisi hakkında bilgi alma

  • Evden kargo gönderimi yapma

    MNG Kargo Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

    MNG çağrı merkezi telefon numarası alternatifleri şunlardır: 0850 222 06 06 - 444 06 06
    MNG Kargo Şikayet Hattına Nasıl Ulaşılır?

    MNG müşteri hizmetleriyle çözemediğiniz sorunlar için MNG Kargo şikayet hattına başvurmanız gerekir. Çünkü şikayet hattı, müşteri hizmetlerinin bir üst kademesidir diyebiliriz. Şikayet hattına iletebilecekleriniz aşağıdaki gibidir:

  • MNG Kargo dağıtım elemanları hakkında şikayetler

  • MNG Kargo şubeleri hakkında şikayetler

  • MNG Kargo müşteri hizmetleri hakkında şikayetler

  • Kargo gönderimi hakkında şikayetler

  • Kargo takibi hakkında şikayetler

  • Kargo teslimi hakkında şikayetler
    NOT: MNG Kargo bölge müdürlükleri hakkında olan şikayetlerinizi şikayet hattına değil, MNG Kargo genel müdürlük birimine iletmeniz gerekir.
    MNG Kargo şikayet hattıyla yapılan bütün görüşmeler kayıt altına alınır.

    MNG Kargo Şikayet Hattı Telefon Numarası

    MNG Kargo şikayet hattının numarası, MNG Kargo iletişim numarasıyla aynıdır. Tek yapmanız gereken, çağrı merkezini arayarak sizi şikayet hattına bağlayacak numarayı tuşlamak olacaktır.
    MNG çağrı merkezi: 444 06 06

    MNG Kargo Şikayet Formu

    MNG Kargo şikayet formu doldurmak için TIKLAYINIZ!
    MNG Kargo Genel Müdürlük Birimine Nasıl Ulaşılır?

    Müşteri hizmetleri ve şikayet hattıyla görüştükten sonra, ulaşabileceğiniz bir üst birim bölge müdürlükleridir. Ancak bölge müdürlüklerinden bir yanıt alamazsanız genel müdürlüğe başvurmalısınız. Aşağıda MNG Kargo genel müdürlük birimine ait iletişim bilgilerini bulabilirsiniz:

    MNG Kargo Genel Merkez Adresi

    Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi 1B, Bulvar Ofis No:109/B, Kat: 3 Sarıyer/İstanbul

    MNG Kargo Genel Müdürlük Telefon Numarası

    Telefon: 0212 366 55 55

    MNG Kargo Genel Müdürlük Fax Numarası

    0212 366 55 60

    MNG Kargo Genel Müdürlük E-Postası

    info@mngkargo.com.tr

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