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Mnuchin: “Normale Dönüş İçin Uzun Süre Beklemek Ciddi Ekonomik Hasarla Sonuçlanabilir”

14.05.2020 18:50 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü salgınının ekonomik etkileri sebebiyle işsizlik başvurularının 36 milyona ulaştığı dönemde Maliye Bakanı Steven Mnuchin’den ekonomik faaliyete dönüş için uzun süre beklenmesinin ciddi ekonomik hasara yol açabileceği uyarısı geldi

Mnuchin: “Normale Dönüş İçin Uzun Süre Beklemek Ciddi Ekonomik Hasarla Sonuçlanabilir”

ABD Maliye Bakanı Mnuchin, Fox News’a verdiği röportajda, “Ekonomide faaliyete yavaş yavaş döneceğiz. Ancak çok uzun süre beklersek, ABD ekonomisinin tahrip olması ve bunun sağlıkta olumsuz etkiye yol açması riski var” ifadelerini kullandı.

Steven Mnuchin, ekonomide ikinci çeyreğin “oldukça kötü” olmasını beklediğini, ancak ekonomik faaliyete dönüşün güvenli bir şekilde sağlanması halinde ondan sonraki çeyreklerde durumun daha iyi olmasını ve önümüzdeki yıl da “harika bir ekonomiye” dönüleceğini öngördüğünü söyledi.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik yardım paketi teklifinde bulunmuştu. Maliye Bakanı Mnuchin, eyaletler ve yerel yönetimler için yaklaşık 1 trilyon dolarlık kaynak öngören ve bu hafta oylanması olasılığı bulunan paketin “son derece partizan” olduğunu savundu. Mnuchin, “Bu haliyle hiçbir şekilde ilerleyebileceğini öngöremiyorum” dedi.

ABD Maliye bakanı, Trump yönetiminin önümüzdeki dönemde maddi kaynak sağlamak açısından daha fazla para harcamaya açık olduğunu kaydetti, ancak bu hafta ya da gelecek hafta bu yönde adım atmakta aceleci olmayacaklarının mesajını verdi.

Trump yönetimi, Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek üzere yeni bir destek paketini değerlendirmeye almadan önce, ekonomide faaliyete kademeli dönüşün ilk aşamasının sonuçlarını görmekten yana.

Başkan Donald Trump da Çarşamba günü Demokratlar’ın teklif ettiği 3 trilyon dolarlık destek paketiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada paketin kabul edilme şansının olmadığı mesajını vermişti.

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