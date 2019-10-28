Mnuchin’den İsrail’e ‘İran’a Baskıyı Arttırma’ Sözü 

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, İran üzerinde ekonomik baskıyı arttırma sözü verdi. Mnuchin bu açıklamayı Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Mnuchin, İran’ın nükleer programına misillemeyi arttıracak yeni tedbirlerle ilgili ayrıntı paylaşmadı. Başkan Donald Trump’ın İran’la imzalanan 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrası ABD’nin yaptırımları yeniden devreye girmişti. Dünya piyasalarıyla ilişkileri kesen yaptırımlar, İran’ın petrol gelirlerine ve bankacılık sektörüne büyük darbe vurmuştu.

Basın toplantısında, “Yaptırımlar için maksimum baskı politikası uyguladık. İşe yaradı ve halen yarıyor. Gelirlerini kestik” şeklinde konuşan Mnuchin, Netanyahu’ya da “Baskıyı daha ve daha fazla arttırmayı sürdüreceğiz. Ekibinizle çok verimli bir toplantı yaptık. Bize çok sayıda detaylı öneri sundular, bunlara bakacağız” dedi.

2015 nükleer anlaşmasına karşı çıktığı bilinen Başbakan Benyamin Netanyahu da, İran’ın herhangi bir Ortadoğu ülkesini tehdit edebilecek bir silah geliştirme kapasitesinin, yaptırımların sıkılaştırılmasıyla ortadan kaldırılabileceğini söyledi.