Mnuchin’den Kongre’ye “Acil Harekete Geç” Çağrısı

Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Kongre’ye küçük işletmelere yönelik kredi programından kalan kaynakların kullanılması için bir yardım tasarısını kabul etmesi çağrısı yaptılar.
Bu çağrının önemli nedenlerinden biri daha geniş kapsamlı bir paketin direnişle karşılaşması.
Mnuchin’le Meadows’un önerisi Demokratlar’la Beyaz Saray arasında yürütülen müzakerelerdeki bir başka anlaşmazlığın yaşandığı sırada geldi.
Mnuchin ve Meadows Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine gönderdikleri mektupta Beyaz Saray’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’le görüşmeye devam edeceğini fakat Kongre’nin Paycheck Koruma Programı’nda kullanılmayan kaynakların kullanılması için acil şekilde oylaması gerektiğini belirttiler.
İki isim mektupta hiç bir yaklaşımın olmamasının Amerikan halkına yanıtta kabul edilemeyeceğini vurguladılar.
Başkan Donald Trump Cuma günü ekonomik paket için 1.8 trilyon dolar önermişti. Bu, Beyaz Saray’ın Pelosi’nin 2.2 trilyon dolarlık tasarısına en fazla yaklaşan teklif.
Trump geçen haftanın ilk günlerinde Demokratlar’la görüşmelerin sona erdiğini açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklaması en az 20 Cumhuriyetçi senatörün tepkisini çekmiş ve bunun seçimde faturası olabileceği mesajını vermişlerdi.
Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi senatörlerin bu teklifin etrafında uzalaşacaklarına inandığını belirtti.
Kudlow, anlaşmaya ulaşılması halinde senatörlerin buna onay vereceğini düşündüğünü kaydetti. Kudlow, paketle ilgili bu hafta da müzakere çabalarının süreceğini vurguladı.
Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ise bir süre önce iki tarafın bir paketin çıkması konusunda aynı fikirde olduklarını ancak miktarda anlaşamadıklarını belirtmişti.
McConnell ayrıca yaklaşmakta olan seçimlerin de yeni bir paketin kabul edilme ihtimalini zorlaştıdığını kaydetmişti.