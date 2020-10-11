HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mnuchin’den Kongre’ye “Acil Harekete Geç” Çağrısı

Mnuchin’den Kongre’ye “Acil Harekete Geç” Çağrısı

11.10.2020 22:16 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Kongre’ye küçük işletmelere yönelik kredi programından kalan kaynakların kullanılması için bir yardım tasarısını kabul etmesi çağrısı yaptılar

Mnuchin’den Kongre’ye “Acil Harekete Geç” Çağrısı

Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Kongre’ye küçük işletmelere yönelik kredi programından kalan kaynakların kullanılması için bir yardım tasarısını kabul etmesi çağrısı yaptılar.

Bu çağrının önemli nedenlerinden biri daha geniş kapsamlı bir paketin direnişle karşılaşması.

Mnuchin’le Meadows’un önerisi Demokratlar’la Beyaz Saray arasında yürütülen müzakerelerdeki bir başka anlaşmazlığın yaşandığı sırada geldi.

Mnuchin ve Meadows Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine gönderdikleri mektupta Beyaz Saray’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’le görüşmeye devam edeceğini fakat Kongre’nin Paycheck Koruma Programı’nda kullanılmayan kaynakların kullanılması için acil şekilde oylaması gerektiğini belirttiler.
İki isim mektupta hiç bir yaklaşımın olmamasının Amerikan halkına yanıtta kabul edilemeyeceğini vurguladılar.

Başkan Donald Trump Cuma günü ekonomik paket için 1.8 trilyon dolar önermişti. Bu, Beyaz Saray’ın Pelosi’nin 2.2 trilyon dolarlık tasarısına en fazla yaklaşan teklif.

Trump geçen haftanın ilk günlerinde Demokratlar’la görüşmelerin sona erdiğini açıklamıştı.

Trump’ın bu açıklaması en az 20 Cumhuriyetçi senatörün tepkisini çekmiş ve bunun seçimde faturası olabileceği mesajını vermişlerdi.

Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi senatörlerin bu teklifin etrafında uzalaşacaklarına inandığını belirtti.

Kudlow, anlaşmaya ulaşılması halinde senatörlerin buna onay vereceğini düşündüğünü kaydetti. Kudlow, paketle ilgili bu hafta da müzakere çabalarının süreceğini vurguladı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ise bir süre önce iki tarafın bir paketin çıkması konusunda aynı fikirde olduklarını ancak miktarda anlaşamadıklarını belirtmişti.

McConnell ayrıca yaklaşmakta olan seçimlerin de yeni bir paketin kabul edilme ihtimalini zorlaştıdığını kaydetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü partiKoronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcıÇarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
İlk kez bu kadar net görüldü! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar: Zafer bizimdir, halkımız bizi Saray’a taşıyacak
Ersin Tatar'dan ilk açıklama: Zafer bizimdir
Rumların KKTC'ye tahriki BM kontrolündeki alanda yangın çıkardı
Rumların KKTC'ye tahriki BM kontrolündeki alanda yangın çıkardı
Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma! Cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandı
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandı
Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini görücüye çıkardı
Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini görücüye çıkardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.