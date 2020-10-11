Mnuchin’den Kongre’ye “Acil Harekete Geç” Çağrısı

Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows Kongre’ye küçük işletmelere yönelik kredi programından kalan kaynakların kullanılması için bir yardım tasarısını kabul etmesi çağrısı yaptılar.

Bu çağrının önemli nedenlerinden biri daha geniş kapsamlı bir paketin direnişle karşılaşması.

Mnuchin’le Meadows’un önerisi Demokratlar’la Beyaz Saray arasında yürütülen müzakerelerdeki bir başka anlaşmazlığın yaşandığı sırada geldi.

Mnuchin ve Meadows Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine gönderdikleri mektupta Beyaz Saray’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’le görüşmeye devam edeceğini fakat Kongre’nin Paycheck Koruma Programı’nda kullanılmayan kaynakların kullanılması için acil şekilde oylaması gerektiğini belirttiler.

İki isim mektupta hiç bir yaklaşımın olmamasının Amerikan halkına yanıtta kabul edilemeyeceğini vurguladılar.

Başkan Donald Trump Cuma günü ekonomik paket için 1.8 trilyon dolar önermişti. Bu, Beyaz Saray’ın Pelosi’nin 2.2 trilyon dolarlık tasarısına en fazla yaklaşan teklif.