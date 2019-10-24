Mnuchin’e ‘Halkbank Meselesine Müdahil Oldun mu’ Sorusu

Demokrat Senatör Ron Wyden, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e, Başkan Trump Donald ya da Başkan adına hareket eden herhangi birinin Halkbank’la ya da Türkiye’nin Halkbank endişeleriyle ilgili kendisinin harekete geçmesini ya da müdahil olmasını isteyip istemediğini sordu.
Senato Maliye Komisyonu’nun kıdemli üyesi olan Wyden, Mnuchin’e gönderdiği mektupta, Halkbank ile Trump yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatacağını açıkladı. Senatör mektubunda, Bloomberg kanalının 16 Ekim’de “Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Mnuchin ve Adalet Bakanı William Barr’ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediği” şeklindeki haberine atıf yaptı. Wyden mektubunda, 20 Kasım’a kadar yanıt beklediğini de belirtti.
ABD’nin New York kentindeki federal savcılar 16 Ekim’de, Halkbank hakkında aralarında İran’a karşı yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı yeni iddianame hazırlamıştı. 45 sayfalık iddianamede “Halkbank üst yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu” ifadesi yer almıştı.
Halkbank’la ilgili suçlamalar, İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf’ın 2016’da Miami’de tutuklanması ve yargılanmasının son halkası. Sarraf, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için İran devleti ve bazı şirketleri adına milyonlarca dolarlık mali işlem yapmakla suçlanmıştı. Halkbank'ın da bu komplonun parçası olduğu öne sürülüyordu.
Bu süreçte rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 32 ay ceza alan ve 28 ay tutuklu kalan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ise, ABD’de cezasını çektikten sonra geçen Temmuz ayında Türkiye'ye dönmüş geçen hafta da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.
Sarraf suçunu itiraf ettikten sonra Atilla’nın yargılandığı davada savcıların tanığı olarak ifade vermişti.
Sarraf suçunu kabul etmeden önce serbest bırakılmasını sağlamak için ABD ile Türk hükümeti arasında müzakere yürütmesi için Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen avukat Rudy Giuliani’yi savunma ekibine katmıştı.
Geçen hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara’daki Suriye görüşmelerinde Erdoğan’la Halkbank konusunu ele almadıklarını aktararak, bu konunun Adalet Bakanlığı ve mahkeme sürecinde olan bir konu olduğunu ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Halkbank’la ilgili 16 Ekim’de açıklanan yeni iddianameyi “hukuksuz ve çirkin” bir adım olarak nitelemişti.
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