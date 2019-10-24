Mnuchin’e ‘Halkbank Meselesine Müdahil Oldun mu’ Sorusu

Demokrat Senatör Ron Wyden, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e, Başkan Trump Donald ya da Başkan adına hareket eden herhangi birinin Halkbank’la ya da Türkiye’nin Halkbank endişeleriyle ilgili kendisinin harekete geçmesini ya da müdahil olmasını isteyip istemediğini sordu.

Senato Maliye Komisyonu’nun kıdemli üyesi olan Wyden, Mnuchin’e gönderdiği mektupta, Halkbank ile Trump yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatacağını açıkladı. Senatör mektubunda, Bloomberg kanalının 16 Ekim’de “Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Mnuchin ve Adalet Bakanı William Barr’ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediği” şeklindeki haberine atıf yaptı. Wyden mektubunda, 20 Kasım’a kadar yanıt beklediğini de belirtti.

ABD’nin New York kentindeki federal savcılar 16 Ekim’de, Halkbank hakkında aralarında İran’a karşı yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı yeni iddianame hazırlamıştı. 45 sayfalık iddianamede “Halkbank üst yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu” ifadesi yer almıştı.