MO: Avrupa müdahale etmeden varlığını hissettirmek istiyor

"Avrupa Birliği hakikatin adını koymaktan başka bir şey yapamaz: Belarus hükümdarı Lukaşenko'nun yeniden seçilmesi hileliydi. Ancak bunda yeni olan bir şey yok. Lukaşenko uzun süredir ‘Avrupa'nın son diktatörü' sıfatını taşıyor. Peki o zaman neden şimdi kesin bir tavır alınıyor? Lukaşenko halen devlet iktidarı araçlarını elinde tutuyor; en azından şimdiye kadar güvenlik güçlerinin onu takip etmeyi reddedeceğine dair bir işaret yok. Kaldı ki Lukaşenko'nun seçimleri yenilemesi halinde muhalefetin kazanacağı da kesin değil. İş Rusya'nın nasıl davranacağına kalıyor. Ukrayna'daki 2004/2005 ve 2013/2014 yıllarındaki altüst oluşlar, kendi ülkesinde izin vermediği açık, özgür bir muhalefetin kapısının önünde hayata geçmesi Kremlin'i aşırı derecede endişelendirmişti. Putin uzun süredir Belarus'u imparatorluğuna dahil etmek için göz süzüyor. Şimdiye kadar buna karşı durmaya çalışan Lukaşenko iktidardan pay almak adına ‘yeniden birleşme' yönündeki acı ilacı içebilir. Avrupa Birliği peki o zaman ne yapacak?”

Mannheimer Morgen Avrupa Birliği'nin zirvede dengeli bir karar aldığı görüşünü savunuyor:

"Avrupa Birliği özel zirvede ülkenin içişlerine karışmadan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i provoke etmeden Belarus halkına ülkesinde ahlaki bir üstünlük atfederek adeta bir sanat eseri yarattı. Bundan daha fazlası da beklenemez, daha fazlasını yapmak da anlamsız olurdu.”

Die Zeit gazetesinde yer alan Belarus'taki siyasi krizle ilgili yorum şu şekilde:

"Lukaşenko anlamadığı ve günü geçmiş yeni seçimleri engellemeye çalıştığı için devlet başkanı olarak da tanınamazdı, zira kendi seçimi hileliydi. Ve eğer bir felaket senaryosu olarak Lukaşenko ve Putin meseleyi birlikte askeri olarak çözmek isterlerse o takdirde AB Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle 2015'te koyduğu yeni yaptırımları getirmekten imtina edemez. Ancak henüz o noktaya varılmış değil. Belaruslu göstericilerin şiddetsiz, düzenli yürüyüşleri bu demokratik geçişin barışçıl bir biçimde de düzenlenebileceğini gösteriyor. Jeopolitik uzaktan kumandadan imtina etmek Avrupa'da güce ve Belarus'ta nüfuza sahip olan herkes açısından en doğru strateji olur.”