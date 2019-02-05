Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin mobbingle ilgili 27 kararı var. Bu kararlardan bir tanesi 'ihlal', üç tanesi 'ihlal olmadığı', diğerleri ise 'kabul edilemezlik' şeklindedir." dedi.
Yıldırım, Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen Mobbing ile Mücadele Sempozyumu'nda, "Anayasa Mahkemesinin Mobbing Kararları" konulu sunum yaptı.
Anayasa Mahkemesine 2012'den itibaren bireysel başvuruda bulunulabildiğini anımsatan Yıldırım, Yüksek Mahkemeye bugüne kadar 215 bin bireysel başvuru yapıldığını, bunlardan 175 bininin sonuçlandırıldığını kaydetti.
Mobbingi "bir veya birden fazla kişinin, bireyi çaresiz bırakıcı, onurunu aşağılayıcı ve düşmanca bir şekilde sürekli yıldırmaya tabi tutması" olarak tanımlayan Yıldırım, Türkiye'de mobbinge uğradığını iddia eden kişilerin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun da aralarında olduğu birçok kuruma başvurabileceğini vurguladı.
Yıldırım, bu kurumlardan biri olan Anayasa Mahkemesine ise başvuruların, tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra yapılabileceğine dikkati çekti.
Mobbingin, Anayasa Mahkemesi için yeni bir alan olduğunu ifade eden Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin mobbingle ilgili 27 kararı var. Bu kararlardan bir tanesi 'ihlal', üç tanesi 'ihlal olmadığı', diğerleri ise 'kabul edilemezlik' şeklindedir." diye konuştu.
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!
Kritik harita dün yine değişti!
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum