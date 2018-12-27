Mobbing şikayetleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığında ve bağlı kuruluşlarda 1 Ocak 2015 ile 15 Ekim 2018 tarihlerinde 274 personelin, mobbinge maruz kaldıklarına yönelik şikayette bulunduğunu belirterek, "Ancak kişilerin mobbing olarak tanımladığı konuların büyük bir kısmı bu kapsamda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilerin olup olmadığına yönelik soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Bakanlığında ve bağlı kuruluşlarda 1 Ocak 2015 ile 15 Ekim 2018 tarihlerinde toplam 274 personelin, mobbinge maruz kaldıklarına yönelik şikayeti olduğunu belirten Koca, "İşten ayrılan mobbing mağduru personel bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.

Koca, "Ancak kişilerin mobbing olarak tanımladığı konuların büyük bir kısmı bu kapsamda değildir." ifadesini kullandı.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının, "mobbing, mobbingin belirleyicileri, nedenleri, türleri ve mobbing ile mücadele faktörleri" konularında sağlık çalışanlarına eğitimler düzenlediğini aktaran Bakan Koca, sorun yaşayanlara yardım yapıldığını, bu sorunu yaşatanlara ise ağır cezai müeyyideler uygulandığını bildirdi.

