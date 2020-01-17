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  4. Mobese kameralarına yansıyan kazalar, ’bu kadar da olmaz’ dedirtti

Mobese kameralarına yansıyan kazalar, ’bu kadar da olmaz’ dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanında Mobese kameralarına yansıyan kazalar "bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Türkiye’nin dört bir yanında Mobese kameralarına yansıyan kazalar "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.
Türkiye genelinde 24 saat boyunca kayıt altında olan Mobese kameraları, yaşanan kazalarda yürekleri ağza getirdi. İlginç kazalardan ilki Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşandı. Ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu yokuşa giren vinç, frenleri patlayınca 4 aracı biçerek parçaladı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, yaya geçinde bekleyen bir kişinin ise son anda koşarak kazadan yara almadan kurtulması dikkatlerden kaçmadı.
Samsun’da ise kavşağa hızlı giren otomobil, ilk önce kavşaktaki otomobile daha sonra ise lambalarda bekleyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya metrelerce havalandıktan sonra yolda sürüklendi. Malatya’da yaşanan kazada ise otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu minibüs, içindeki yolcularla birlikte yan yattı.
Diğer illerde yaşananlar ise dikkatsizliğin ve trafik işaretlerine uymamanın nelere sebep olacağını gözler önüne serdi. Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, düz yolda taklalar attıktan sonra durabildi. Sakarya’da ise kavşağa hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, başka bir aracın yoldan geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

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