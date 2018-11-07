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MOBESE’nin önünde drift atınca 5 bin lira ceza yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilçe meydanında MOBESE kamerasının önünde aracıyla drift atan sürücüye görüntüleri izleyen polis tarafından 5 bin 10 TL trafik para cezası kesildi.

Amasya'da Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent güvenliği yönetim sisteminde yapılan kontrollerde Artıkabat Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Ülkü kavşağında drift yapan aracın tespit edilmesi üzerine harekete geçen polisler araç sürücüsü H.B.’yi buldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 bin 10 TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu, aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Gümüşhacıköy MOBESE drift

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