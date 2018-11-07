MOBESE önünde drift atan sürücüye ceza

Sinan HARMANCI/ GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası önünde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da geçici süreyle trafikten men edildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Artıkabat Mahallesi’nde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı Ülkü kavşağında drift yaptığı MOBESE kamerasından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Başlatılan çalışma sonucunda otomobil polis ekipleri tarafından bulundu. Sürücü H.B.'nin ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Polis, sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası da kesti.
Miss Bumbum yarışmasında kavga! 'Benim kalçam daha güzel'
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!
Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!
Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'
Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!
TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum