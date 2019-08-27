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'Mobil Arı Taşıma Sistemi', arı ölümlerini azaltacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof.

'Mobil Arı Taşıma Sistemi', arı ölümlerini azaltacak

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, üniversitenin ve özel sektörün iş birliği ile geliştirilen 'Tam Otomatik Yemli Mobil Arı Taşıma Sistemi'nin dünyada henüz olmadığını belirterek, arıcılar için birçok kolaylık sağlayacağını belirtti.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, üniversitesinin ve özel söktörün arıcılık için yeni bir sistem üzerinde çalıştığını aktardı. 'Tam Otomatik Yemli Mobil Arı Taşıma Sistemi' arıcılara hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de verimi artıracak.
Türkiye'de gezginci arıcılığın yoğun şekilde yapıldığını belirten Akyol, bunun arılar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti. Akyol, "Arıcılarımız arılarını normal kovanlarda kamyonlara yükleyerek binlerce kilometre yol gidiyorlar. Bu sırada arılar strese giriyor ve arı ölümleri çok fazla oluyor. Belli bir yerlerde konaklamak gerekiyor. Buda arıcılar için ciddi bir ekonomik kayıp iş gücü sorunu oluşturuyor. Konaklama için arıların kamyonlardan indirilip tekrar yüklenmesi gerekiyor. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde arıcılarımız kovanlarını yükleme indirme sıkıntısı olmadan aynı sitem üzerinden hidrolik bir sistemle 2 metreye kadar kaldırıyor. Kamyonun üzerine yerleşiyor" dedi.
YEMLEME VE SU OTOMATİK
Bu sistemin diğer bir özelliğinin de arıların yem ve su ihtiyacının otomatik olarak yapılıyor olması olduğunu kaydeden Akyol şöyle konuştu:
"Sistemin üzerinde su tankı bulunuyor ve bu su tankından tüm kovanlara küçük hortumlarla şamandıralı suluklar var. Bu sulara su otomatik olarak gidiyor ve arı tükettikçe suyu aldıkça şamandıradan su geliyor. Arının ihtiyacı yok ise şamandıra otomatik olarak kapanıyor. Arıcılıkta sulama sisteme çok önemlidir. Arıların hastalıklarında ve ihtiyacında önemli şey temiz su. Özellikle tarım alanlarında gübreli su ilaçlı su arıların ölmelerine ve hastalanmalarına neden oluyor. Bu sistem sayesinde arılara temiz su ve arıların dışarıda arazide harcadıkları zamanın büyük bir bölümü de su taşımak için geçiyor. Siz arılara hazır su verirseniz. O harcadığı zamanı bal getirmek için polen getirmek için harcıyor. Dolayısıyla bir zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz.
Bu kovanlar normal standart kovanlara göre 2 veya 3 kat daha fazla bal alınıyor. Bu sistem ülkemizde ve dünya da olmayan bir sistem. İlk defa üniversitemiz ve özek sektör işbirliği ile geliştirildi. Arıcılarımıza ciddi avantajlar sağlasın diye böyle bir sistem üzerinde çalıştık ve çalışmalarımız devam ediyor."

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