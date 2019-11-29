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Mobil Atık Merkezi hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Amasya Katı Atık Birliği tarafından imalatı yapılan Mobil Atık Merkezi hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacak.Sıfır Atık Projesi kapsamında Mobil Atık Merkezinin ilki Yavuz Selim Meydanı’na yerleştirildi.

Amasya Katı Atık Birliği tarafından imalatı yapılan Mobil Atık Merkezi hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacak.
Sıfır Atık Projesi kapsamında Mobil Atık Merkezinin ilki Yavuz Selim Meydanı’na yerleştirildi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Sıfır Atık Projesi kapsamında Amasya Katı Atık Birliği personelimiz tarafından imalatı gerçekleştirilen Mobil Atık Merkezimiz enerji ihtiyacını güneş panelinden sağlayacak” dedi.
Mehmet Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye tarafından Yavuz Selim Meydanına yerleştirilen ilk Mobil Atık Merkezini yerinde inceledi.
Sıfır Atık Projesi kapsamında Amasya Katı Atık Birliği personeli tarafından imalatı gerçekleştirilen Mobil Atık Merkezi enerji ihtiyacını güneş panelinden sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Sıfır Atık Projemizin ana hedefleri arasında, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması yer alacak. Mobil Atık Merkezimizde; atık pil, bitkisel atık yağ, cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar ile kağıt atıkları için ayrı bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

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