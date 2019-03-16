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‘Mobil başkan’ vatandaşların her ân yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘mobil başkan’ unvanıyla ilçe halkıyla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

‘Mobil başkan’ vatandaşların her ân yanında

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘mobil başkan’ unvanıyla ilçe halkıyla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerde notlarını bizzat alan Özkan, daire müdürleri ve meclis üyeleriyle de talepleri yerinde inceliyor.
“Mobil başkan Ali Özkan" sloganı ile yola çıkan ve ’oturan değil, meseleleri yerinde çözen başkan’ olacağını her fırsatta dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin dört bir yanında vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğigünden bu yana, ’Halil İbrahim Sofrası’ buluşmaları ile her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, 3D vizyonu kapsamında doğum, düğün ve defin gibi vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor.
Özkan, ’Halil İbrahim Sofrası’ kapsamında her hafta güne merkez ve kırsal mahallelerde başlıyor. Sabah namazı sonrası mahalleliyle bir araya gelen Özkan, mesai başlangıcını vatandaşlarla birlikte yapıyor. Özkan’ın yoğun temposu sabah namazı sonrası başlarken, gün içerisinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra makamında da misafirlerini ve toplantılarını gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Özkan, yaşlı ve hastaları da evinde ziyaret ederek sohbetlerine ortak oluyor.
Vatandaşlarının iyi ve kötü günlerinde, her anında yanında olma gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Özkan, 3D vizyonu çerçevesinde, ilçede yeni doğum yapan vatandaşların evlerine kadar gidilerek tebriklerin iletildiğini belirtti.
Bütün bunların yanında Özkan, ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen ve Türkiye’ye örnek olan “Başkanımla okuyorum” projesi çerçevesinde da miniklerle birlikte kitap okuyarak, topluma kitap okumanın önemini anlatıyor. Özkan, okuma sonrası ise sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapmak için miniklere salçalı ekmek ikram ediyor. İstişâre kültürüne son derece önem verdiklerini belirten Özkan, ilçenin daha da gelişip büyümesi adına 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

‘Mobil başkan’ vatandaşların her ân yanında

‘Mobil başkan’ vatandaşların her ân yanında

‘Mobil başkan’ vatandaşların her ân yanında

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