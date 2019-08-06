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Mobil "Deprem Bilgi Sistemi" hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "Deprem Bilgi Sistemi" adıyla Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi ve Türkiye'nin depremsellik tarihinin verilerine ulaşma olanağı amaçlayan bir mobil uygulama geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "Deprem Bilgi Sistemi" adlı yeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, "Deprem Bilgi Sistemi" adıyla akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi, Türkiye'nin depremsellik tarihinin verilerine ulaşmayı sağlamayı ve kullanıcıların bulundukları konumda meydana gelen tarihi depremlerin harita üzerinde görüntülemesine imkan sunmayı amaçlıyor.

Uygulama, aynı zamanda bir deprem olduğunda bunu hisseden ve uygulamayı cep telefonu veya tabletlerine kuran kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletmeyi sağlıyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın konumunun tespiti mümkün oluyor.

Veri toplama işlemine son kullanıcıları da dahil eden uygulama sayesinde bilimsel çalışmalara da katkı sunulacak.

Uygulama şu linklerden yüklenebiliyor

"Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dbs.uygulama&hl=en\_US

IOS: https://apps.apple.com/tr/app/deprem-bilgi-sistemi-3-0/id1458673806?l=tr"

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