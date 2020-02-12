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Mobil Dünya Kongresi’nden acil ‘koronavirüs’ toplantısı! Mobil Dünya Kongresi iptal mi olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 18:55 | Son Güncelleme

Amazon, LG, Nvidia, Sony ve Facebook gibi dev firmaların koronavirüs salgını nedeniyle bir bir katılmama kararı aldığı 2020 Mobile World Congress (2020 Mobil Dünya Kongresi) için kritik tarih açıklandı. 2020 Mobil Dünya Kongresi'ni düzenleyen GSMA şirketi, cuma günü için acil toplantı kararı aldı. Peki toplantıdan iptal kararı mı çıkacak?

Mobil Dünya Kongresi’nden acil ‘koronavirüs’ toplantısı! Mobil Dünya Kongresi iptal mi olacak?

Mobile World Congress 2020 24-27 Şubat tarihleri arasında yüz binlerce kişiyi Barcelona kentinde ağırlamaya hazırlanıyordu. Kongreye katılmak için hazırlıklarını tamamlayan şirketler, maalesef ki çok ölümcül bir tehlike ile karşılaştı. Çin’in Wuhan kentinden yayılan Koronavirüs salgınının önlenemez artışı, Çin dahil yüzlerce ülkeden binlerce kişinin ağırlanacağı Mobil Dünya Kongresi'ni de etkiledi ve firmalar katılma kararlarını tekrar gözden geçirmeye başladı. Önce LG, Ericsson ve Nvidia gibi firmalar kongreye katılmama kararı aldığını açıkladı. Daha sonra ise Sony, Facebook ve Cisco gibi firmalardan kötü haberler geldi. Hal böyle olunca, Mobile World Congress 2020’nin organizatörü GSMA şirketi de bir toplantı yapmaya karar verdi; hem de acil koduyla.

mwc

MOBİLE WORLD CONGRESS İÇİN KRİTİK GÜN CUMA

MWC 2020’nin geleceğini belirleyecek toplantı 14 Şubat Cuma günü yapılacak. Toplantıdan salgın için yen tedbir kararlarının çıkabileceğine dair iddialar olsa da bu sene kongrenin düzenlenmemesine yönelik bir karar da alınması söz konusu.

YA MOBİL DÜNYA KONGRESİ İPTAL EDİLMEZSE?

Fakat koronavirüs salgınının etkisiyle gerçekleşecek MWC 2020 toplantısından bir iptal kararı çıkmasa bile dev firmaların olmadığı bir Mobil Dünya Kongresi oldukça sönük ve tatsız geçecek.

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