Mobil imzaya sahip olan kişiler evraklarını diledikleri yerden imzalayabilir. Mobil imza telefon ve GSM SIM kartı kullanılarak yapılan, ıslak imza niteliği taşıyan güvenli bir uygulamadır. Mobil imza telekom şirketlerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınabilir. E-devlet üzerinden alacağınız mobil imza için sizden hiçbir ücret talep edilmez. Yazımızda “Mobil imza nedir, mobil imza nasıl alınır?” gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Mobil İmza İçin Nasıl Başvuru Yapılır? Mobil imza nasıl alınır diye merak ediyor olabilirsiniz. Mobil imzanın nasıl alınacağına dair detaylı bilgilendirmeyi yazımızda bulabilirsiniz. Mobil imza GSM şirketleri tarafından da sunulan bir hizmettir. Mobil imzaya sahip olmak için abonelik 3 aşamalı olarak ilerler. Öncelikle GSM şirketlerinin mağazalarından mobil imzaya sahip olmak istediğinize dair bir ön başvuru yapmanız gerekir. Daha sonra başvuru aşamasına geçilir. Bu aşamada mobil imza talep eden kişilere GSM şirketleri yeni bir SIM kart verir. SIM kartınızı aldıktan sonra GSM şirketi imzanızın aktivasyonunu yapar. GSM operatörü şirketlere bu şekilde başvuru yaparak mobil imzanızı alabilirsiniz. GSM şirketleri mobil imza alma işlemleri için belli bir ücretlendirme yapar. Bu ücret tarifesine GSM şirketlerinin müşteri hizmetleri hattından ya da mağazalarından ulaşabilirsiniz.

E- devlet Sisteminde Mobil İmza Mobil imza e-devlet seçeneğini kullanarak site üzerinden kimlik doğrulaması yapmak isteyebilirsiniz. E-devlet mobil imza kullanımı için kullanıcılarından hiçbir ücret talep etmez. Bunun için gereken adımları yazının devamında sizlerle paylaşacağız. E-devlet sisteminden mobil imza doğrulaması ve mobil imza kullanımı için şu adımları takip etmeniz gerekir: Giriş menüsüne tıklayın.

Giriş menüsünden “ Mobil İmza” sekmesini seçin.

T.C. kimlik numaranızı ve mobil imza aboneliğinizin olduğu cep telefonu numarasını yazın.

Daha sonra seçenekler arasından kendi GSM operatörünüzü seçin.

GSM operatörünüzü seçtikten sonra “Gönder” seçeneğine basın.

Bu aşamada ekranınıza sözleşmeyle birlikte imza metninin de özeti açılır. Aynı zamanda telefonunuza da imza metninin özeti gelir.

Ekrandaki imza metni özeti ve cep telefonunuza gelen metin aynıysa sözleşmeyi okuyup cep telefonunuzla imzalayabilirsiniz.

Telefonunuza gelen metin özetini imzaladıktan sonra ekranda bulunan “İşleme Devam” seçeneğini tıklayarak giriş işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İlerleyen zamanlarda mobil imza ile giriş yapmak istemezseniz de “İptal” seçeneğini tıklayabilirsiniz. Mobil İmza Kullanım Alanları Nelerdir? Yanınızda banka kartı taşımadığınız ya da kartınızı unuttuğunuz anlarda bile anlaşmalı bir banka ATM’sinden nakit çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Şubeye gitmeye gerek kalmadan anlaşmalı bankaların internet şubelerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve bu işlemleri hızlı bir şekilde yürütebilirsiniz.

ATM’den bankacılık sistemine girebilir, havale ve EFT gibi işlemleri kartsız olarak yapabilirsiniz.

E-belediye ve e-devlet uygulamalarına girişlerde ve diğer işlemlerde de kullanabilirsiniz. Belediye işlemlerinde bilgi edinme ya da mal beyanı gibi başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Yaptığınız işlemleri yine sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

İnternet işlemleriniz için kimliğinizi tek bir şifreyle tanımlayabilir, tüm işlemlerinizi kolaylıkla en güvenli şekilde yürütebilirsiniz.

Mobil İmza ve Elektronik İmza Arasındaki Fark Nedir? Mobil imza, mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzadır. Mobil imzanın elektronik imzadan farkı alınış şeklidir. Elektronik imzayı oluşturma aşamasında mobil cihazın içine yeni bir SIM kart takılır. Elektronik imzaya ilişkin mevzuat yine mobil imzayı da kapsar. Bu sayede de oldukça güvenli bir uygulamadır. Güvenli bir elektronik imzanın sağladığı hukuksal geçerliliği sunar. Mobil İmzanın Özellikleri Nelerdir? Mobil imza yöntemi kullanıcıları için üç temel özelliği barındırır: Veri bütünlüğü özelliği vardır. Bu özellik sayesinde verinin izinsiz şekilde ya da yanlışlıkla değiştirilmesinin veya silinmesinin önüne geçilir.

Kimlik doğrulama ve onaylama özelliği sayesinde mesajın ya da mesaj sahibinin geçerliliğini sağlar.

Mobil imza yöntemi sayesinde bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri tüm işlemler kayıt altında tutulur. Bu sayede de bireylerin yaptığı işlemleri inkar etmesinin önüne geçilir. Mobil imza dijital ayak izleri gibidir. Mobil İmza Neden Gereklidir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık çoğu işlem dijital ortamlardan yapılabilir. Kullanıcılar da bu teknolojinin sağladığı avantajlar sayesinde pek çok işlemi elektronik ortamdan halledebilir. Bu durum aslında hem maliyetten hem de zamandan kazanmanızı sağlar.