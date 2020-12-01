Mobil imzaya sahip olan kişiler evraklarını diledikleri yerden imzalayabilir. Mobil imza telefon ve GSM SIM kartı kullanılarak yapılan, ıslak imza niteliği taşıyan güvenli bir uygulamadır. Mobil imza telekom şirketlerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınabilir. E-devlet üzerinden alacağınız mobil imza için sizden hiçbir ücret talep edilmez. Yazımızda “Mobil imza nedir, mobil imza nasıl alınır?” gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Mobil imza nasıl alınır diye merak ediyor olabilirsiniz. Mobil imzanın nasıl alınacağına dair detaylı bilgilendirmeyi yazımızda bulabilirsiniz. Mobil imza GSM şirketleri tarafından da sunulan bir hizmettir. Mobil imzaya sahip olmak için abonelik 3 aşamalı olarak ilerler. Öncelikle GSM şirketlerinin mağazalarından mobil imzaya sahip olmak istediğinize dair bir ön başvuru yapmanız gerekir. Daha sonra başvuru aşamasına geçilir. Bu aşamada mobil imza talep eden kişilere GSM şirketleri yeni bir SIM kart verir. SIM kartınızı aldıktan sonra GSM şirketi imzanızın aktivasyonunu yapar. GSM operatörü şirketlere bu şekilde başvuru yaparak mobil imzanızı alabilirsiniz. GSM şirketleri mobil imza alma işlemleri için belli bir ücretlendirme yapar. Bu ücret tarifesine GSM şirketlerinin müşteri hizmetleri hattından ya da mağazalarından ulaşabilirsiniz.
Mobil imza e-devlet seçeneğini kullanarak site üzerinden kimlik doğrulaması yapmak isteyebilirsiniz. E-devlet mobil imza kullanımı için kullanıcılarından hiçbir ücret talep etmez. Bunun için gereken adımları yazının devamında sizlerle paylaşacağız. E-devlet sisteminden mobil imza doğrulaması ve mobil imza kullanımı için şu adımları takip etmeniz gerekir:
Yanınızda banka kartı taşımadığınız ya da kartınızı unuttuğunuz anlarda bile anlaşmalı bir banka ATM’sinden nakit çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Şubeye gitmeye gerek kalmadan anlaşmalı bankaların internet şubelerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve bu işlemleri hızlı bir şekilde yürütebilirsiniz.
ATM’den bankacılık sistemine girebilir, havale ve EFT gibi işlemleri kartsız olarak yapabilirsiniz.
E-belediye ve e-devlet uygulamalarına girişlerde ve diğer işlemlerde de kullanabilirsiniz. Belediye işlemlerinde bilgi edinme ya da mal beyanı gibi başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Yaptığınız işlemleri yine sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
İnternet işlemleriniz için kimliğinizi tek bir şifreyle tanımlayabilir, tüm işlemlerinizi kolaylıkla en güvenli şekilde yürütebilirsiniz.
Mobil imza, mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzadır. Mobil imzanın elektronik imzadan farkı alınış şeklidir. Elektronik imzayı oluşturma aşamasında mobil cihazın içine yeni bir SIM kart takılır. Elektronik imzaya ilişkin mevzuat yine mobil imzayı da kapsar. Bu sayede de oldukça güvenli bir uygulamadır. Güvenli bir elektronik imzanın sağladığı hukuksal geçerliliği sunar.
Mobil imza yöntemi kullanıcıları için üç temel özelliği barındırır:
Veri bütünlüğü özelliği vardır. Bu özellik sayesinde verinin izinsiz şekilde ya da yanlışlıkla değiştirilmesinin veya silinmesinin önüne geçilir.
Kimlik doğrulama ve onaylama özelliği sayesinde mesajın ya da mesaj sahibinin geçerliliğini sağlar.
Mobil imza yöntemi sayesinde bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri tüm işlemler kayıt altında tutulur. Bu sayede de bireylerin yaptığı işlemleri inkar etmesinin önüne geçilir. Mobil imza dijital ayak izleri gibidir.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık çoğu işlem dijital ortamlardan yapılabilir. Kullanıcılar da bu teknolojinin sağladığı avantajlar sayesinde pek çok işlemi elektronik ortamdan halledebilir. Bu durum aslında hem maliyetten hem de zamandan kazanmanızı sağlar.
Gelişen teknolojiyle birlikte elektronik ortam artık her alanda sık sık kullanılır. Bu durumda çok yoğun kullanım sonucunda bazı talepler atarken güven sorunu da ortaya çıkar. Mobil imza sayesinde gizlilik, güvenlik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik sağlanır. Bu uygulama sayesinde elektronik ticaretin ve kamu alanında gerçekleştirilen e-dönüşüm projelerinin güvenli bir şekilde elektronik ortamda yürütülmesi mümkün olur.
Mobil imza güvenli olması sebebiyle sık sık tercih edilir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu sayesinde yapılan düzenlemelerle mobil imza desteklenmiştir. Bu şekilde yasal bir düzenleme getirilmesi sayesinde de hukuki geçerlilik kazanır. Hukuki düzenlemeler sayesinde bireylerin elle attığı ıslak imzayla eşdeğer tutulan mobil imza aynı hukuki sonuçları doğurur. Bu nedenle aslında elektronik ortamda yapacağınız tüm işlemlere eğer hukuksal bir geçerlilik kazandırmak isterseniz mobil imzanızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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