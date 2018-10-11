HABER

Mobil Okul Timleri'nden uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mobil Okul Timleri, Avcılar'da bir adreste uyuşturucu madde saklandığı ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Söz konusu adresin önünde polisi fark eden 2 şüpheli kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Y.G. ve Iraklı W.M.H. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 58 gram eroin ve hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Iraklı W.M.H. tutuklanırken Y.G adli kontrol şartıyla salıverildi.

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Çürümeye terk edilmiş klasik otomobili 150 bin liraya yenilediÇürümeye terk edilmiş klasik otomobili 150 bin liraya yeniledi
Muskacı dehşeti! Muskacı dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar mobil okul timleri uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

İstanbul'da havadan trafik denetimi

İstanbul'da havadan trafik denetimi

Muskacı dehşeti!

Muskacı dehşeti!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.