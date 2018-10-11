Mobil Okul Timleri'nden uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mobil Okul Timleri, Avcılar'da bir adreste uyuşturucu madde saklandığı ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Söz konusu adresin önünde polisi fark eden 2 şüpheli kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Y.G. ve Iraklı W.M.H. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 58 gram eroin ve hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Iraklı W.M.H. tutuklanırken Y.G adli kontrol şartıyla salıverildi.

