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"Mobil Onarım Ekibi"yle 3,5 milyon lira tasarruf sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla oluşturulan 4 kişilik "Mobil Onarım Ekibi", ihtiyaç duyulan okullarda tadilat yaparak bu işler için ayrılan bütçeden 3,5 milyon lira tasarruf edilmesini sağladı - Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin: - "Ekibimiz, sıraların yapımından, kaynak, merdiven korkulukları, kapı kolları, bozuk kapılar, su tesisatı, elektrik gibi tüm işleri yapıyor. Ekibin kurulmasıyla bir yılda 3,5 milyon lira kazanç sağladık"

Muş'ta özellikle köylerdeki okulların bakım ve onarımının yapılması için oluşturulan 4 kişilik "Mobil Onarım Ekibi", bu iş için ayrılan bütçeden 3,5 milyon lira tasarruf edilmesini sağladı.

Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla, köylerde onarıma ihtiyaç duyulan okulların yeni eğitim ve öğretim yılına daha işi şartlarda yetiştirilmesi için elektrikçi, tesisatçı, mobilyacı ve kaynakçıdan oluşan "Mobil Onarım Ekibi" kuruldu.

Köyleri dolaşarak okulların ihtiyaçlarını belirleyen onarım ekibi, kendilerine sağlanan kaynak ve malzeme desteğiyle binaların bakım ve onarımını yaptı.

Yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan ekip, kentteki 180 okulda çalışma yaparak onarımlar için ayrılan bütçeden 3,5 milyon lira tasarruf edilmesini sağladı.

Özdilek Köyü Okulu'nda yapılan çalışmayı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların açılmasına bir hafta kaldığını anımsattı.

İl genelinde 360 köy okulunun bulunduğunu belirten Engin, bu okullarda lavaboların bozulması, prizlerin arızalanması, su borularının patlaması gibi sorunların yaşanabildiğini aktardı.

Oluşturdukları ekibin tüm köylere giderek okullarda bakım ve onarım çalışması yaptığını anlatan Engin, şunları kaydetti:

"Bu ekibin mesai kavramı yok. Tüm okulları dolaşıyor ve ne eksiği varsa gideriyorlar. Köy okullarına şehir merkezinden usta götürmek çok zor. Ekibimiz, sıraların yapımından, kaynak, merdiven korkulukları, kapı kolları, bozuk kapılar, su tesisatı, elektrik gibi tüm işleri yapıyor. Ekibin kurulmasıyla bir yılda 3,5 milyon lira kazanç sağladık. Yıl boyunca 200 bin lira malzeme ve ekibin ulaşım maliyeti oluyor. Bu çalışmaları dışarıya yaptırsak 3,5 milyon lira maliyet ortaya çıkacaktı."

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