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Mobil oyunlar altın çağını yaşıyor

09.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Mobil oyunlar altın çağını yaşıyor

Herkesin bir şekilde içerisinde yer aldığı akıllı telefon oyunları altın çağını yaşıyor. Hadi gelin nasıl bu seviyelere ulaştığına birlikte bakalım.

Türkiye’de giderek artan mobil oyun sektörü her seferinde bambaşka seviyelere ulaşmayı başardı. Şimdi ise sadece Türkiye değil aynı zamanda dünyanın tamamında bu tür oyunlara talep artıyor. Bunun öncelikli nedeni oyun şirketlerinin herkesin ulaşabileceği oyunlar üretmesi.

TELEFONLAR GELİŞTİKÇE OYUNLAR DA GELİŞİYOR

Bu konuda ileri düzeye ulaşılmasının bir diğer nedeni akıllı telefonlarda birçok özelliğin yer alması. Akıllı telefonlar her geliştiğinde ortaya çok daha ilginç özelliklere sahip oyunlar çıkabiliyor. Mesela Pokemon Go oyunu bu konuda son derece iyi bir örnek.

Hem ABD'de hem de Avrupa ülkelerinde oyun ve konsol fiyatlarında önemli bir artış yaşanıyor. PlayStation 5 ile birlikte konsol fiyatları ciddi bir ivme kazandı. Bu durumda hem oyun hem de konsol alabilmek çok zor hale geldi.

Akıllı telefonlarda güç büyük oranda arttı. Hem işlemci hem de diğer bazı önemli özellikler sayesinde oyun kaldırabilen modeller yaygınlaştı. Böylece oyunlara erişmek de kolay hale geldi. Tüm bunlar hem dünyada hem de Türkiye’de mobil oyunlara olan talebi adeta patlatıyor.

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