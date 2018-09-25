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MOBİL PARK POLİSİ'NDEN UYUŞTURUCU BASKINI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen polis, otomobilden inen M.C. (23) isimli kadını gözaltına aldı. Kadının üzerinde yapılan aramada 1,30 gram skunk ele geçirdi. Otomobile baskın düzenleyen ekipler A.G.(42) ve A.C.'yi (35) de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada satışa hazır 22 paket toplam 30 gram skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 460 lira ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden A.G., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2 kadın ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramalarda uyuşturucu maddeyi bulması görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin uyuşturucuyu bulması

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