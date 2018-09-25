Mobil Park polisinden uyuşturucu baskını

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen polis, otomobilden inen M.C. (23) isimli kadını gözaltına aldı. Kadının üzerinde yapılan aramada 1,30 gram skunk ele geçirdi. Otomobile baskın düzenleyen ekipler A.G.(42) ve A.C.'yi (35) de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada satışa hazır 22 paket toplam 30 gram skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 460 lira ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden A.G., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2 kadın ise serbest bırakıldı.
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