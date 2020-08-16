Mobil pazardaki konumunu bu ürün ile güçlendirmek istiyor

LG K61, 8.4mm kalınlıkta ve 191 gram ağırlıkta. Yanlardan yumuşatılmış, avuçta rahat bir tutuş hissi sunan tasarımla geliyor. Ürünün titan ve beyaz olmak üzere ülkemizde iki farklı renk seçeneği var. Bize test için titan versiyonu geldi.
Cihazın tasarım detaylarına baktığımızda, arka tarafta, adeta bir çizgi üzerine dizilmiş toplamda 4 kamera görüyoruz. Bu kameralar, dışarıya doğru hafif çıkıntılı tasarlanmış. Hemen altta da parmak izi okuyucu sensör var. Günümüzde pek çok orta seviye cihazda, parmak izi okuyucu sensörün ekrana yedirildiğine tanıklık ediyoruz. LG ise daha eski bir yöntemi tercih etmiş. Bu sensör, genel olarak stabil performans sunuyor.
LG K61’in sol yan tarafında Google Asistan’a hızlıca ulaşabilmeniz için bir fiziksel tuş da yer alıyor. Böylece istediğiniz bilgilere hızlıca erişme şansınız oluyor.
Ürün, 6.53 inç değerde IPS ekrana sahip, ki bu ekran, Amerikan askeri dayanıklılık standartlarına uygun bir ekran. Farklı sıcaklık koşullarında, basınca ve darbelere karşı dayanıklı olduğu belirtilen ekran, aynı zamanda bir sorun olması durumunda 1 yıl boyunca ücretsiz değişim garantisi kapsamında.
Biraz da ekranın performansına bakalım. Görüntüleme kalitesi hem iç hem de dış mekan kullanımlarında gayet iyi. FHD+ çözünürlük sunan ekran, isteğe göre göz konforu moduna ya da karanlık moda da geçiş yapabiliyor. Tabii dokunuşlara verdiği tepkiler de gayet seri.
LG K61, Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) işlemciye sahip. Bunun yanında 4GB RAM ve 128GB depolama faktörü var. Özellikle böyle geniş depolama imkânının sunuluyor olması, fotoğraf ve müzik arşivi yapmaktan hoşlanan kullanıcıların dikkatini çekecektir. Tabii microSD desteğinin olduğunu da belirtelim.
Android 9 işletim sistemiyle gelen telefonun arayüzü basit ve kullanışlı. Aslında Android 10 ile gelse daha iyi olurdu. Belki de yakın zamanda 10 güncellemesini alır. Öte yandan, arayüzde zaman zaman ufak yavaşlamalar olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
Peki oyun performansı nasıl diye soracak olursanız, pek çok oyunu rahatlıkla çalıştırabiliyor. Call of Duty Mobile’ı güzel grafikler ve akıcı detaylarla oynayabildik. Arada ufak kasılmalar olsa da genellikle akıcı bir performans elde ettik.
Telefonun arka tarafında dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Ana kameramız 48MP değerde ve güzel sonuçlar veriyor. Bunun yanında 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 5MP derinlik sensörü mevcut.
2MP makro kamera ile 4cm mesafedeyken minik detayları yakalayabiliyorsunuz. Ama bunun için sabit çekimler yapmalısınız. Ultra geniş açılı kamera da kalabalık çekimler, manzara fotoğrafları veya dar alanlarda bol detaylar için uygun.
Video tarafına baktığımızda 1080p 30FPS çekim seçeneğini görüyoruz. Hem ön hem de arka kameralarda 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Kameraların fotoğraf çekim tarafında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
NFC, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi ac gibi kablosuz bağlantı teknolojilerinin bulunduğu telefon, çıkarılamaz 4000mAh pile sahip. Bu pil, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor.
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