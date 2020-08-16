Mobil pazardaki konumunu bu ürün ile güçlendirmek istiyor

LG K61, 8.4mm kalınlıkta ve 191 gram ağırlıkta. Yanlardan yumuşatılmış, avuçta rahat bir tutuş hissi sunan tasarımla geliyor. Ürünün titan ve beyaz olmak üzere ülkemizde iki farklı renk seçeneği var. Bize test için titan versiyonu geldi.

Cihazın tasarım detaylarına baktığımızda, arka tarafta, adeta bir çizgi üzerine dizilmiş toplamda 4 kamera görüyoruz. Bu kameralar, dışarıya doğru hafif çıkıntılı tasarlanmış. Hemen altta da parmak izi okuyucu sensör var. Günümüzde pek çok orta seviye cihazda, parmak izi okuyucu sensörün ekrana yedirildiğine tanıklık ediyoruz. LG ise daha eski bir yöntemi tercih etmiş. Bu sensör, genel olarak stabil performans sunuyor.

LG K61’in sol yan tarafında Google Asistan’a hızlıca ulaşabilmeniz için bir fiziksel tuş da yer alıyor. Böylece istediğiniz bilgilere hızlıca erişme şansınız oluyor.

Ürün, 6.53 inç değerde IPS ekrana sahip, ki bu ekran, Amerikan askeri dayanıklılık standartlarına uygun bir ekran. Farklı sıcaklık koşullarında, basınca ve darbelere karşı dayanıklı olduğu belirtilen ekran, aynı zamanda bir sorun olması durumunda 1 yıl boyunca ücretsiz değişim garantisi kapsamında.