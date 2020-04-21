Mobil tarafı güçlendirdi: Facebook Gaming uygulaması resmen yayınlandı! (Facebook Gaming nasıl indirilir?)

Facebook Gaming'in mobil tarafa da geçeceğini dün sizlerle paylaşmıştık. Nitekim halihazırda web sürümünde hizmet veren ancak mobil uygulaması olmadığı için bir sıfır geride başlayan Facebok Gaming platformu, sonunda mobil tarafa da geçti. Facebook Gaming uygulaması sonunda yayınlandı.

FACEBOOK GAMİNG MOBİL İÇİN YAYINLANDI

Facebook Gaming uygulaması, yayıncılara Facebook oyunlarını canlı yayında oynama gibi imkanlar verirken, izleyicilere de ilgi alanına göre gruplara katılma ve Facebook canlı yayınlarını izleme olanağı sunuyor. Ayrıca Go Live özelliği uygulamanın en dikkat çekici kısmı. Zira bu özellik sayesinde kişiler, mobil cihazlarının ekranlarını yansıtarak Facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirebiliyor. Peki Facebook Gaming uygulaması nasıl indirilir?

FACEBOOK GAMİNG NASIL İNDİRİLİR?

Facebook Gaming uygulaması şimdilik Android uygulama mağazası Google Play'de bulunuyor. Uygulamanın iOS sürümü henüz yok. Eğer Android kullanıcısı iseniz yapmanız gerekenler ise şöyle: