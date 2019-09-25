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"Mobil Trafik Eğitim Tırı" ilk durağı Bolu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıklarınca belirlenen program çerçevesinde yola çıkarak Türkiye'yi dolaşacak eğitim tırının ilk durağı Bolu'da ilkokul öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı

Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", ilk durağı Bolu'ya geldi.

İki bakanlık arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında kente gelen eğitim tırı, Bolu Valiliği önünde faaliyetine başladı. Kentte eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Polis memurlarının hataları konusunda uyardığı öğrenciler, trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etti.

Mobil eğitim tırında, yarın akşama kadar ildeki 12 ilkokulda eğitim gören 400 öğrencinin trafik konusunda bilgilendirilmesi planlanıyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilgili birim yetkilileri ile eğitim tırını ziyaret etti. Eğitim alan öğrencilerle görüşen Ümit, tırda görev yapan polis memurlarından bilgi aldı.

- "Çocukların iyi birer sürücü olmasını amaçlıyoruz"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ümit, trafiğin insan hayatının en önemli parçalarından biri haline geldiğini söyledi.

Vali Ümit, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına işaret ederek "İçişleri Bakanlığımız bu kazaların önüne geçebilmek ve mümkün olduğunca minimize edebilmek için trafik güvenliği uygulama politikası geliştirdi. Bu kapsamda çeşitli projeler üretildi." dedi.

İçişleri Bakanlığının hazırladığı projelerden biri olan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın 10 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından tanıtıldığını anımsatan Ümit, şöyle konuştu:

"Mobil Trafik Eğitim Tırı, bugün ilk defa ilimizde öğrencilerimizin ziyaretine açıldı. Bu tır ile ülkemiz genelinde 40 bin okulumuzdan 6 milyon öğrencimizin eğitimi amaçlanıyor. 6 milyon öğrencimizin ayağına trafik eğitiminin getirilmesi amaçlanıyor çünkü geleceğimizin sürücüleri çocuklarımız. Burada trafikte olabilecek her türlü olay senaryolaştırılmış ve aynı zamanda trafikte var olan bütün işaretler konulmuş ve denetimler de yapılıyor. Bütün bunlardan maksat hem yetişkinlerimizin hem de geleceğimizin sürücüleri çocuklarımızın daha güzel yetişmelerini, iyi birer sürücü olmalarını sağlamak."

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