HABER

Mobil Trafik Eğitim TIR'ında çocuklara eğitim verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

İLKOKUL öğrencilerinin trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İLKOKUL öğrencilerinin trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı ile öğrencilere trafik eğitimi verildi. İzmit’te gerçekleştirilen eğitimde bir okulun bahçesinde oluşturulan parkurda öğrencilere trafik deneyimi yaşatıldı.

Protokol kapsamında yola çıkan TIR, İzmit’teki Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu’na geldi. TIR içerisinde oluşturulan sınıfta öğrencilere eğitimler verilirken, okul bahçesinde oluşturulan parkurda ise akülü arabalarla öğrencilere trafik deneyimi yaşatıldı. Mobil Trafik Eğitim TIR’ı, 81 ildeki 40 bin okula giderek 6 milyon ilkokul öğrencisine ulaşmayı hedefliyor.

Mobil Trafik Eğitim TIR’ını inceleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün trafik eğitim TIR’ı, bugün Kocaeli’de çocuklarımızın eğitimi amaçlı faaliyetlerine başladı. Biz de eğitim TIR’ını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Trafik güvenliği oldukça büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın eğitimleri ve trafiğe karşı duyarlılıklarının üst noktaya taşınması da bu amaçla yapılan çalışmalar bakımından büyük önem taşıyor. Çocuk yaşta eğitilmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti (1)Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti (1)
Dr. Bahar Eriş, ebeveynlere başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacakDr. Bahar Eriş, ebeveynlere başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki polise yönelik bombalı saldırı! MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Muş'un Varto ilçesi için korkutan deprem açıklaması

Bir deprem açıklaması da o ilimiz için...

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına açıklama

'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.