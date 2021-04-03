Mobil uygulama istatistikleri şaşırttı

Mobil uygulama istatistikleri açıklanırken zirvede pek de sürpriz olmayan bir isim var. Son zamanların en popüler uygulaması hatta tescilli Tik Tok oldu. Sıralamanın diğer uygulamalarına gelecek olursak her zamanki gibi Facebook uygulamaları olan Facebook App 2., Instagram 3. , Whatsapp ise 5.sırada.

Tik Tok en çok harcanan uygulama unvanını ise Youtube’un arkasında ikinci sırada. Müzik uygulamaları, Katıl butonu, premium özelliklerinin genişlemesi ile beraber Google’ın video platformu zirvede oldu. İkinciliği kapan Tik Tok’ın çok başarılı bir iş ortaya çıkardığını söyleyelim. Bu başarıyı taçlandıran durumlardan biri uygulamanın Hindistan’da yasaklanmış olması.

1 milyar 300 milyon nüfusa sahip bu ülkede yasaklanmasına rağmen bu kadar kullanıcıya sahip. Tabi ki farklı yöntemlerle uygulamayı indiren kullanıcılar da bulunduğunu söylemekte fayda var. En çok harcama yapılan uygulamalarda 3.sırada ise arkadaşlık uygulamalarının piri olan Tinder uygulaması var. Tinder’ı Disney+ ve Tencent video takip ediyor. Aktif kullanıcı sayısına gelindiğinde ise yine Facebook’un ezici bir üstünlüğü bulunuyor. İlk 5’in 4ünde uygulamaları bulunuyor.