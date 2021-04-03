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Mobil uygulama istatistikleri şaşırttı

03.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma şirketi AppAnnie’in verilerine göre TikTok 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu.

Mobil uygulama istatistikleri şaşırttı

Mobil uygulama istatistikleri açıklanırken zirvede pek de sürpriz olmayan bir isim var. Son zamanların en popüler uygulaması hatta tescilli Tik Tok oldu. Sıralamanın diğer uygulamalarına gelecek olursak her zamanki gibi Facebook uygulamaları olan Facebook App 2., Instagram 3. , Whatsapp ise 5.sırada.

Tik Tok en çok harcanan uygulama unvanını ise Youtube’un arkasında ikinci sırada. Müzik uygulamaları, Katıl butonu, premium özelliklerinin genişlemesi ile beraber Google’ın video platformu zirvede oldu. İkinciliği kapan Tik Tok’ın çok başarılı bir iş ortaya çıkardığını söyleyelim. Bu başarıyı taçlandıran durumlardan biri uygulamanın Hindistan’da yasaklanmış olması.
 1 milyar 300 milyon nüfusa sahip bu ülkede yasaklanmasına rağmen bu kadar kullanıcıya sahip. Tabi ki farklı yöntemlerle uygulamayı indiren kullanıcılar da bulunduğunu söylemekte fayda var. En çok harcama yapılan uygulamalarda 3.sırada ise arkadaşlık uygulamalarının piri olan Tinder uygulaması var. Tinder’ı Disney+ ve Tencent video takip ediyor. Aktif kullanıcı sayısına gelindiğinde ise yine Facebook’un ezici bir üstünlüğü bulunuyor. İlk 5’in 4ünde uygulamaları bulunuyor.

1.sırada Facebook, 2.Whatsapp, 3.Facebook Messenger, 4.Instagram, 5.sırada ise alışveriş uygulaması olan Amazon bulunuyor. Pandemiyle eve kapanmalarla beraber uygulamalarda yapılan harcamalarda da rekor kırıldı. Geçen yıla kıyasla yüzde 40’lık bir artış olurken harcama tutarı 32 milyar dolar oldu.

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