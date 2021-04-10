Mobil uygulamalara olan rağbet her geçen yıl artacak

Küresel çapta yapılan araştırmalar ile birlikte Türkiye mobil uygulamalar alanında son derece aktif çıktı. Akıllı telefonlar bunun elbette en büyük nedeni. Her yaştan insanın erişebildiği akıllı telefonlar sayesinde mobil App çok daha kullanışlı hale geldi. Özellikle oyunlar ve diğer bazı uygulamalar bu konuda iyi bir deneyim sunuyor.

Yapılan araştırmalara göre 2025 yılında mobil uygulamalar ile alakalı küresel harcamalar 270 milyar dolar seviyesine ulaşacak. App Store yıllık yüzde 20,7 büyüme seviyesi ile 185 milyar dolarlık pay alma peşinde. Avrupa’nın ise bu konuda kilit bir rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda mobil alanda üretilen uygulamaların çok ciddi bir değer kazanacağı tahmin ediliyor. Yani gelecekte mobil uygulamalar çok daha fazla ön sırada yer alacak. Küresel çapta şu an için İngiltere vatandaşları 2,9 milyar dolar sadece uygulamalar için harcıyor.

Almanya’da bu oran 2,8 seviyesinde iken Fransa için 1,7 milyar dolar olduğu söyleniyor. 2020 yılında çok fazla ülke 1 milyar dolar harcama seviyesini geçemedi. Birçok kişi 2025 yılında 10 ülkenin bu seviyeyi geçmesini yüksek bir ihtimal olarak görüyor. Türkiye’de ise uygulamalara harcanan para 553 milyon dolar seviyesinde.