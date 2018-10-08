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'Mobil zombilere' özel yol

08.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Litvanya'nın Vilnius kentinde yolda yürürken akıllı telefonlarından başını kaldırmadıkları için "mobil zombiler" olarak nitelenen dikkatsiz yayalar için özel bir yol açıldı.

'Mobil zombilere' özel yol

Çin'in Çongçing ve Belçika'nın Anvers kentlerinin ardından Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta da akıllı telefon düşkünü, dikkatsiz yayalar için özel bir yol açıldı.

Vilnius'taki bu 300 metre uzunluğundaki yol, yürürken akıllı telefonunun ekranından gözünü ayırmayan yayaların başkalarını tehlikeye atmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yola çizilen özel çizgiler, yayaların mobil telefona odaklanmış durumdayken bile gidecekleri yönü görmelerine olanak sağlıyor.

"Vilnius gerçek bir teknoloji kenti" diyen Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Simasius, proje ile yaklaşık 550 bin nüfuslu kentte yazılım ve bilişim endüstrilerine dikkat çekmeyi planlıyor. Simasius bu sayede bu sektörlerin çalışanlar ile kalifiye çalışanları kente çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Litvanya’da Ekim ayı başında yayaların karşıdan karşıya geçerken telefon kullanmaları yasaklanmıştı.

Avrupa Otomobil Kulübü'nün (ACE) verilerine göre, akıllı telefon kullanımı Almanya'da alkollü araç kullanımı ve aşırı hızın ardından en çok kazaya neden olan davranışlar listesinde üçüncü sırada geliyor.

ACE geçen yıl akıllı telefon kullanımının yayaların dikkatinin dağılmasında çok önemli bir etken olduğu konusunda uyarmıştı. ACE akıllı telefonlarına odaklanan yayaların otomobilleri, hatta tramvayları görmediklerini ve kırmızı ışık yandığını da fark etmediklerini vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MOBİL ZOMBİ Litvanya Vilnius Çongçing cep telefonu AYRI YOL

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