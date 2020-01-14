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  4. Mobilefest 2021 Yılında Kapılarını İkinci Kez Açacak

Mobilefest 2021 Yılında Kapılarını İkinci Kez Açacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 00:09 | Son Güncelleme

Mobil uygulama fuarı Mobilefest, ikinci organizasyonu için hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Google, Facebook, Türk Telekom gibi firmaların çatı sponsorluğunda düzenlenen Mobilefest’in ikincisi 14-16 Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Mobilefest 2021 Yılında Kapılarını İkinci Kez Açacak

Mobilefest, mobil uygulama ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların bir araya gelmesini sağlıyor ve bu alanda ülkemizdeki kalifiye iş gücünün artırılmasını amaçlıyor. Mobilefest’in ikincisi de ilk etkinlikte olduğu gibi HIS Türkiye’nin arkasında olduğu expoHIS tarafından düzenlenecek.

Mobilefest

Global mobil teknolojiler alanının fikir liderlerini buluşturarak yeni işbirliklerinin oluşmasına destek veren Mobilefest ile girişimciler ve markalar yine ürün ve hizmetlerini global pazarlara sunma fırsatını yakalayacaklar. Geçtiğimiz yıl 5G Paneli gibi oturumlar düzenlenmişti. 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk kez, üç operatörün ortaklığında İstanbul Havalimanı’nda uygulanacağı haberi ilk kez Mobilefest ile kamuoyuna duyurulmuştu.

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Mobilefest, B2B buluşmaları, uygulama lansmanları, keynote konuşmaları, panel ve konferanslarla kurumsal dünyaya hitap edecek. İkinci etkinlikte de karar vericiler ve kamunun önde gelen yöneticileri ağırlanacak. Fuar ve festival tarafında ise teknoloji meraklılarına keyifli vakit geçirtecek renkli aktiviteler bulunacak.

Workshoplar, etkinlikler ve yarışmalarla Mobilefest, girişimcilik alanına ilgi duyanlar için bir cazibe merkezi konumunda olacak. İlk organizasyonda Start-up Ödül Töreni ile ilgi toplayan Mobilefest bu kez ise Aplikasyon Ödül Töreni ile bu alanda çözüm geliştiren yazılımcı ve girişimcileri ödüllendirecek.

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