Mobilefest 2021 Yılında Kapılarını İkinci Kez Açacak

Mobilefest, mobil uygulama ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların bir araya gelmesini sağlıyor ve bu alanda ülkemizdeki kalifiye iş gücünün artırılmasını amaçlıyor. Mobilefest’in ikincisi de ilk etkinlikte olduğu gibi HIS Türkiye’nin arkasında olduğu expoHIS tarafından düzenlenecek.

Mobilefest

Global mobil teknolojiler alanının fikir liderlerini buluşturarak yeni işbirliklerinin oluşmasına destek veren Mobilefest ile girişimciler ve markalar yine ürün ve hizmetlerini global pazarlara sunma fırsatını yakalayacaklar. Geçtiğimiz yıl 5G Paneli gibi oturumlar düzenlenmişti. 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk kez, üç operatörün ortaklığında İstanbul Havalimanı’nda uygulanacağı haberi ilk kez Mobilefest ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Zengin içerikli

Mobilefest, B2B buluşmaları, uygulama lansmanları, keynote konuşmaları, panel ve konferanslarla kurumsal dünyaya hitap edecek. İkinci etkinlikte de karar vericiler ve kamunun önde gelen yöneticileri ağırlanacak. Fuar ve festival tarafında ise teknoloji meraklılarına keyifli vakit geçirtecek renkli aktiviteler bulunacak.