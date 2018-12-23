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Mobilya atıkları ham madde oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

Malzemeyle ilk etapta bahçe mobilyası üreten bilim insanları, mobilya şirketlerinin ilgisini bekliyor.

Mobilya atıkları ham madde oldu

Avrupa Birliği (AB) Urbanrec Projesi kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki (İYTE) bilim insanları, hacimli evsel atıkların geri dönüşümü konusunda çalışma yürüttü.

Yatak, kanepe, koltuk, masa, sandalye gibi mobilyaların geri dönüşümünün amaçlandığı proje kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkede proje ortakları belirlendi.

Projeye Türkiye'den dahil olan İYTE'deki bilim insanları, araştırmalar sonucu ahşap ve plastik atıkları birleştirerek kompozit malzeme geliştirmeyi başardı.

'PLASTİKTEN DAHA İYİ'

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu, AA muhabirine, atıkların geri dönüşümü konusunda dünyada ve Türkiye'de artan bir bilincin olduğunu, atıkların tamamen dönüşümünü sağlama konusunda da teknoloji geliştirme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'de plastik geri dönüşümünden mobilya üretimi olduğunu ancak mobilya sanayisinde kullanılan diğer malzemelerin dönüşüm sürecinin içine alınamadığını dile getiren Tıhmınlıoğlu, "Bu projenin önemi, büyük hacimli plastik ve mobilya atıklarının hepsinin birden kullanılması. Projeyle atıkların yüzde 100'ünü kullanarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz" dedi.

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Proje kapsamında Bornova Belediyesi ile anlaştıklarını, belediyenin atık tedariki konusunda destek olduğunu dile getiren Tıhmınlıoğlu, öğütülmüş plastik ve ahşap atıkların belli oranlar ve sıcaklıkta birleştirilmesi sonucu elde edilen kompozitin plastiğe alternatif olduğunu kaydetti.

Tıhmınlıoğlu, şunları söyledi:

"Ürünler için denemeler gerçekleştirdik. Açık alanlarda kullanılabilir sandalye, masa, saksı gibi değişik ürünler ürettik. Bu çalışmalar sonucunda döngüsel ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Uygulama alanına göre biz bunu değişik ürünlere de dönüştürebiliriz. Saf plastikle üretilen ürünlerle karşılaştırdığımızda çok benzer hatta daha da iyileştirilmiş ürünler elde ettik."

Ürünü mobilya sektörüne tanıtmaya başladıklarını, kısa zamanda uygulanmasını umut ettiklerini dile getiren Tıhmınlıoğlu, projenin diğer ayağında ise atık yataklardan tekstil malzemesi geliştirmeye odaklandıklarını aktardı.

'ATIK DEĞERLENDİRİLMEMİŞ HAM MADDEDİR'

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu da AB'de yılda 190 milyon ton hacimli atığın ortaya çıktığını söyledi. Türkiye'de ise böyle bir verinin olmadığını belirten Sofuoğlu, "Türkiye'nin potansiyelini bilmiyoruz. İlk olarak bunun ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Atık geri dönüştürmek çok önemli. Bu büyük hacimli atıklar ya gömme tesislerine ya vahşi depolamaya ya da yanmaya gidiyor. Biz bunları tüketirken bunların yenisini elde etmek için yeni ham madde kullanmak zorundayız. Atık kullanılmamış ya da değerlendirilmemiş ham maddedir." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
mobilya Avrupa Birliği (AB) Urbanrec Projesi

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