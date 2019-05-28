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Mobilya atölyesinde yangın 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya atölyesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Mobilya atölyesinde yangın 

BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya atölyesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Bodrum-Gündoğan yolu Göltürkbükü kavşağında bulunan mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre, yangın atölyede kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla başladı. Alevler ahşap malzeme, boya, tiner ve vernik gibi kimyasal ürünlerine sıçramasıyla hızla büyüdü. Atölyeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Yangın işletmenin arkasında bulunan çam ağaçlarını da tutuştururken, itfaiye ekipleriyle birlikte Milas Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerde yangına müdahale etti. İşyeri çalışanları da bir yandan ekiplere yardım ederken bir yandan da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat içinde yangın söndürülürken, geniş bir alanda faaliyet gösteren işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan Gündoğan Mahallesi Veterinerler Sitesi yakınlarında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Mobilya atölyesinde yangın Mobilya atölyesinde yangın

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