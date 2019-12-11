HABER

Mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı.

Zonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada kimse olmadığı öğrenildi. Ekipler, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Yangın, binanın arkasındaki iki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri buradaki yangınları büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandıBahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı
Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söylediBerber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.